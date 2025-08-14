  • BIST 10908.88
SON DAKİKAİsrail kabinesi, Gazze Şehri'nin işgalini onayladı

CANLI | "AK Toroslar çetesi çöküyor" diyerek isim vereceğini söylemişti; Özgür Özel açıklama yapıyor

AK Toroslar çetesi çöküyor, AK Parti çöküyor" diyerek yeni belgeler açıklayacağını söyleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, açıklama yapıyor. 
Dün Bayrampaşa mitinginde "AK Parti, kuruluş yıl dönümü hediyen geliyor. Tayyip Bey, 'Turpun büyüğü heybede' diyorsun ya, heybede tutmayacağım, yarın 12.00'yi bekle. AK Toroslar çetesi çöküyor, AK Parti çöküyor" diyerek yeni belgeler açıklayacağını söyleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, açıklama yapıyor. 

Özel'in konuşmasından satır başları şöyle:

"AK Parti'nin iktidarı bugün bitmiyor ama başlamış olan yok oluş sürecinde önemli bir kilometre taşını geride bırakmaya geldik.

Demirtaş'ı da içeri alan, Kaftancıoğlu'na da yasak getiren, bütün sıkıntılı kararları veren kişi, ödüllendirilmek için getirildiği siyasi makamdan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gibi kritik bir makama gitti ve bu süreç başladı. Biz bu süreci, geleceğin cumhurbaşkana darbe girişimi olarak 19 Mart'tan bir ay önce nitelendirmiştik zaten. 

İtiraflardan öyle bir yere gelecek ki iş, itirafları yapanlar nasıl iftira atmaya zorlandıklarını öyle anlatacaklar ki, dünyanın en büyük organize kötülük hareketi çökecek, bunun dünya çapında izlenecek filmleri olacak. Yeter ki cesaret gösterilmeye devam edilsin. Devletin bütün imkanlarını elinde tutanların ne kadar kötüleşebildiklerini görebilmek için önemli bir noktadayız.

Bir sürü savcı mütevazı lojmanlarda oturuyor. Bir tane savcı, 80 yıllık maaşıyla alabileceği yatı alıcı gözüyle gezebiliyor, Boğaz'da kendisine lojman tahsis edilmiş, tadilatına 56 milyon TL veriliyor! 

AK toroslar çetesiyle ilgili elimizdeki bütün bilgileri derledik, 15 gün önce HSK'ya başvurduk. Bunları Meclis Başkanımıza anlattım, 'bunlar olur mu?' dedim. Bunlar varsa 'öl ki ölem' dedi! 

Ayrıntılar geliyor...

    ÇOK OKUNANLAR
