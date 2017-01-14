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Cansız bedenin kimliği teşhis edildi...

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Cansız bedenin kimliği teşhis edildi...
Tuzla - Mutluyaka köyleri arasında bulunan cansız bedenin kimliği teşhis edildi...

Detay Kıbrıs’ın polisten edindiği bilgilere göre, Mutluyaka sakini 66 yaşındaki Kamuran Arsan, bugün öğle saatlerinde aracıyla Tuzla-Mutluyaka yolu üzerinde seyrettiği sırada aniden rahatsızlanarak yoldan çıktığı bildirildi.

300 metre sonunda toprak site çarparak duran Arsan’ın, olay sonrasında olay yerinde bulunan bir görgü tanığının ifadesine göre, etrafında bulunan bir taşa oturduğu sırada tahminen kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ölüm nedeninin tam olarak kesinleşmesi, yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.

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