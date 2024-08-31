Çarpıcı Eylem: İskele Sahiline Siyah Bayrak

31 Ağustos 2024 tarihinde, Eski Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten, denizlere lağım sularının karışmasına rağmen plajların "temiz" olarak bildirildiği duruma sert bir tepki gösterdi. Sarpten, bu soruna dikkat çekmek ve yetkilileri uyarmak amacıyla İskele sahiline "siyah" bayrak dikti.

Sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Sarpten, “Lağım suları denizlere döküldüğü halde tüm plajlar 'temiz' diyerek halkı yanıltan yöneticilere inat İskele sahiline 'siyah' bayrağımızı diktik” şeklinde konuştu. Sarpten, plajların gerçek durumunu göstermek ve çevre kirliliği konusundaki farkındalığı artırmak amacıyla bu eylemi gerçekleştirdiğini belirtti.

Sarpten’in bu eylemi, kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, yetkililerin konuya daha ciddi bir yaklaşım sergilemesi ve gerçek durumu halkla dürüst bir şekilde paylaşması gerektiği yönünde çağrılar yapıldı.