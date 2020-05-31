Casinocular'dan Rest: Casinolar açılmıyor

Casinocular adanın kuzeyine karantinasız geçişlerin başlamasını ve uçak seferlerinin düzene girmesini istiyor.

Casinocular hükümetin aldığı ‘açılma’ karına rağmen ‘açılmama’ yönünde karar aldı.

Nokta Kıbrıs’ın haberine göre, Casino İşletmecileri Birliği Yönetim Kurulu, bugün Girne Savoy Hotel’de genişletilmiş katılımla yaptığı toplantıda, Hükümetin 1 Haziran’da casinoların açılması kararını değerlendirip, casinoların, Şans Oyunu Salonlarının açılmaması yönünde karar üretti. Karara sadece Ercan Turhan red oyu verdi.

Casino İşletmecileri Birliği Yönetim Kurulu aldıkları kararı “Şans Oyunu Salonlarının açılmasının hiçbir şekilde uygun ve doğru olmayacağı, Şans Oyunu Salonunu açan işletmelere fayda sağlamayacağı bir yana, büyük zararlara sebep olacağı nedeniyle” ifadeleri ile açıkladı.

Casinocular açılma şartı olarak KKTC’nin giriş kapılarının turistlerin girişine karantinasız açılmasını ve KKTC’ye düzenlenen uçak seferlerinin düzene girmesini gösterdi.

Oylamaya bir tek Merit Grubundan Ercan Turhan, karşı oy kullandı.