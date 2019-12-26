Çatalköy Belediyesi’nin “Bir Oyuncak Bir Gülücük” projesi tamamlandı

Çatalköy Belediyesi tarafından gerçekleştirilen, “Bir Oyuncak Bir Gülücük” adlı sosyal sorumluluk projesinin 20 Aralık’ta tamamlandığı bildirildi.

Çatalköy Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında toplanan oyuncaklar, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Kültür Sanat Koordinatörü Derman Atik ve Kampanya Sorumlusu Erbil Akün tarafından dağıtılmaya başlandı.



Toplanan oyuncaklar, ilk olarak Karakum Anaokulu, Girne Özel Eğitim Merkezi ve ardından da Girne Akçiçek Hastanesi Çocuk Kliniği’ne teslim edildi.



Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu oyuncak teslimi sırasında yetkililerin, öğrencilerin ve hastanedeki hastaların yeni yıllarını kutladı ve oyuncaklarını bizzat takdim etti.



İlerleyen günlerde ise oyuncaklar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Develet Hastanesi Onkoloji Çocuk Kliniği, Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi ve Karpaz bölgesindeki ihtiyaçlı ana okul ve ilkokullara da teslim edilecek.



Açıklamada “Sahipsiz Oyuncak ve Oyuncaksız Çocuk Kalmasın” sloganı ile çıktığımız ‘Bir Oyuncak Bir Gülücük’ adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında, evlerindeki kullanmadıkları oyuncakları bize göndererek bireysel olarak katkı koyan tüm ailelere, Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı adına İçim Çağıner Kavuklu‘ya, Tırtıl Oyun ile Eğitim Merkezi adına Aytül Kuton Şensönmez’e ve Genç Bakış Dersanesi adına Fezile Gönen Teker’e projemiz adına yapmış oldukları tüm katkılardan dolayı teşekkür ederiz.”denildi.