Çatalköy Belediyesi'nin birleşmesine karşı çıkan CTP eylem yaptı

CTP Çatalköy Örgütü, Belediyeler Reformu kapsamında Çatalköy Belediyesi’nin Girne Belediyesi’ne bağlanmasının gündeme gelmesiyle ilgili basın açıklaması yaptı. Çatalköy Belediyesi önünde yapılan açıklamaya CTP Girne milletvekilleri de katıldı.

Okunan basın bildirisinde, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu’nun bir TV programında belediyenin battığı ve hizmet veremez duruma geldiği ile ilgili açıklamalarda bulunduğu ifade edildi.

Basın açıklamasında Çatalköy Belediye Başkanı Hulusioğlu’na sorular da yöneltildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sayın Hulusioğlu, hiçbir sorumluluğu yokmuş gibi yaşananları örtmek için Çatalköy Belediyesi’nin bir an önce Girne Belediyesi’ne bağlanması gerektiğini belirtmiştir. 12 yıldır belediye başkanı yapan Hulusioğlu bölge halkının düşüncelerini önemsemeden yangından mal kaçırırcasına yaptığı açıklamalar suçunu itiraf eder niteliktedir.

CTP Çatalköy Ocak Örgütü, Çatalköy Belediyesi’ni yönetmek için adaydır ve uzun süredir çalışmalarını sürdürmektedir.

Ayrıntılarıyla ele alınmadan ve altyapısı hazırlanmadan yapılacak bir birleşmenin sorunları çözmesi mümkün değildir.

Hulusioğlu’na aşığda sorduğumuz sorulara yanıt verirken, 12 yıllık birikimle desteklemesini hatırlatmak isteriz.

Çatalköy Belediyesi niye battı ?

Çatalköy Belediyesi’nin birleşmesinin Çatalköy ve Arapköy halkına yararları nelerdir?

Çatalköy ve Arapköy halkıın da birleşme istediğiyle ilgili bilgi sahibi midir, yoksa kendi düşüncesimidir ?

Bu kararı kime danışarak vermiştir?

Birleşme sonucunda belediye personelinin hakkı nasıl korunacak, çalışma koşulları, çalışma yerleri, görevleri, maaşları, birikimleri ve sendikal hakları nasıl düzenlenecek?

Daha küçük bir yapıda batmışsa daha büyük bir yapı içinde nasıl düzlüğe çıkarılacaktır öngörüleri nelerdir ve ayrıntılı çalışması yapılmışmıdır?

Birleşmenin avantajı ve dezavantajı halka tartışılması gerekirken, ben böyle istiyorum denmesinin nedeni nedir ?

Açıklamalarında daha önce belediye başkanlarının açıklamalarını ve icraatlarını eleştirmişti doğrusu nedir?

Hulusioğlu: Soruları en kısa sürede detaylarıyla cevaplayacağım

Öte yandan Mehmet Hulusioğlu basın açıklaması ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

"Çok değerli Çatalköy ve Arapköy halkı bugün Çatalköy Cumhuriyetçi Türk Partisinin Ocak Örgütünün broşür dağıtarak şahsıma sormuş oldukları soruları en kısa sürede detaylarıyla cevaplayacağım ve Belediyeler Reformuna tüm siyasi partiler destek verdiği gerçeği ortadayken sen niye reforum istiyorsun diye sormak bence Belediyecilikle uzaktan yakından alakası yok ayrıca Çatalköy Belediyesi borçlanmadan hayatını sürdüren ender belediyelerden biridir bu nasıl batmadır bana söylesinler.

Sorumlu yöneticilik anlayışıyla ne kişisel nede siyasi endişe taşımadan Reforumun doğru yapılabilmesi için katkı koymaya devam edeceğim saygı ve sevgilerle"