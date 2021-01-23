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Çatalköy-Karşıyaka bölgeleri dışında kalan okullar Pazartesi yüz yüze eğitime başlıyor

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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi bir dizi yeni karar üretti.
Çatalköy-Karşıyaka bölgeleri dışında kalan okullar Pazartesi yüz yüze eğitime başlıyor

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi bir dizi yeni karar üretti.

Kararlar arasında okulların  yüz yüze eğitime başlayacağı tarih de mevcut.

Ancak Çatalköy-Karşıyaka arasındaki bölgede bulunan özel ve devlet okullarında alınacak bir sonraki karara kadar yüz yüze eğitimin (dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetleri dahil) durdurularak, online eğitime geçilmesi uygun görüldü.

Bu bölge dışında bulunan okullar 25 Ocak Pazartesiden itibaren seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime (dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetleri dahil) geçecek. Ancak Çatalköy-Karşıya bölgesinde ikamet edip eğitim ve çalışmak amacıyla başka bölgelere giden öğrenci ve öğretmenlerin bir sonraki karara kadar eğitim kurumlarına gitmeleri ve çalışmaları uygun görülmedi. 

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