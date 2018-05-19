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Çatalköy’de satranç şöleni

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Girne Bölgesi İlkokullar Arası Satranç Şöleni yapıldı
Çatalköy’de satranç şöleni

Girne Bölge Okulları Çatalköy İlkokulu’nda  ‘Satranç Şöleni’  düzenledi. Satranç şöleni; çocukların birlikte hareket edebilme yeteneğini geliştirmek, yaşıtları ile birlikte olurken tutum ve davranış geliştirmelerine katkı sağlamak, yaş grubu satranç sporcularının maç eksiğini tamamlamak ve okullarımızda satranç sporunu teşvik etmek amacı ile her yıl “Bir Hayalim Var ”   projesi kapsamında yapılmaktadır.

Satranç Şöleni’ne Karaoğlanoğlu, Girne Amerikan, Hasan Cafer, 23 Nisan ve Çatalköy İlkokullarından olmak üzere toplam 400 öğrenci katıldı ve katılımcı okulların öğrencileri dostluk karşılaşmaları yaptı.

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