Çavuşoğlu: İdlib'den sadece teröristler çıkarılacak

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Al Safadi ile ortak bir basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, "Burası da gitseydi muhalefet diye bir şey kalmayacaktı." dedi.
Mevlüt Çavuşoğlu, ülkede kalıcı bir siyasi çözüm için muhalefetin de bulunması gerektiğini söyledi:
"Bu bölgeye saldırı olmaması, rejimin girmemesi için gerekli tedbirleri Rusya alacak. 12 tane gözlem noktamız da kalacak. İdlib çatışmasızlık bölgesini muhafaza edeceğiz."
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