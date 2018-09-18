Çavuşoğlu: İdlib'den sadece teröristler çıkarılacak

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'te silahtan arındırılmış bölge oluşturulması kararı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bölgeden sadece teröristler çıkarılacak" dedi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Al Safadi ile ortak bir basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, "Burası da gitseydi muhalefet diye bir şey kalmayacaktı." dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, ülkede kalıcı bir siyasi çözüm için muhalefetin de bulunması gerektiğini söyledi: