  • BIST 5.145,47
  • Altın 1326.178
  • Dolar 20.8761
  • Euro 22.4745
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKA6 saatten az uyuyorsanız dikkat

Çavuşoğlu, KKTC, Macaristan ve Gürcistan dışişleri bakanları ile telefonda görüştü

»
Çavuşoğlu, KKTC, Macaristan ve Gürcistan dışişleri bakanları ile telefonda görüştü
Çavuşoğlu, KKTC, Macaristan ve Gürcistan dışişleri bakanları ile telefonda görüştü

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Pezer Szijjarto ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Illia Darchiashvili ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşı Ertuğruloğlu ve Macar mevkidaşı Szijjarto ile bugün bir telefon görüşmesi yaptı.

Çavuşoğlu, dün de telefonda Gürcistan Dışişleri Bakanı Darchiashvili ile görüştü.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • NATO Genel Sekreteri’nden Ankara ziyareti mesajı01 Haziran 2023 Perşembe 16:17
  • Erdoğan’ın kazanmasıyla ilgili çarpıcı yorum: Trump uyarısı yaptılar01 Haziran 2023 Perşembe 15:00
  • Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur kesin sonuçları açıklandı01 Haziran 2023 Perşembe 13:12
  • Reuters, Erdoğan’ın Suriyeli mülteci vaadiyle ilgili analiz yaptı01 Haziran 2023 Perşembe 11:15
  • Üç eşli vekile kadın hakları savunucularından tepki: Meclis’te bulunması suç01 Haziran 2023 Perşembe 11:11
  • İmamoğlu 'değişimi' işaret etmişti! CHP'den yanıt geldi31 Mayıs 2023 Çarşamba 19:58
  • Selahattin Demirtaş aktif politikayı bıraktığını açıkladı31 Mayıs 2023 Çarşamba 18:56
  • ABD’den Türkiye’ye F-16 satışıyla ilgili açıklama31 Mayıs 2023 Çarşamba 14:06
  • Barzani’den Erdoğan’a tebrik telefonu31 Mayıs 2023 Çarşamba 12:33
  • İmamoğlu'nun avukatı 'İstinaf cezayı onadı' iddiasını yalanladı: Dosya işlem sırasında, UYAP'ta da herhangi bir şey yok31 Mayıs 2023 Çarşamba 12:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti