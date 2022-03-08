  • BIST 2.011,35
  • Altın 949.658
  • Dolar 14.4672
  • Euro 15.8257
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Çavuşoğlu: Ukrayna’dan 699 Kardeşimiz Daha Yola Çıktı

»
TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bugün Herson, Sumi, Zaporijya, Çaplinka, Odessa, Lviv ve Kiev’den 699 kardeşimiz daha yola çıktı” dedi.
Çavuşoğlu: Ukrayna’dan 699 Kardeşimiz Daha Yola Çıktı

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın çeşitli kentlerinden 699 Türk vatandaşının Türkiye'ye gelmek üzere yola çıktığını açıkladı.

Çavuşoğlu paylaşımında, “Bugün Herson, Sumi, Zaporijya, Çaplinka, Odessa, Lviv ve Kiev'den 699 kardeşimiz daha yola çıktı. Yolunuz açık olsun. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 13.120 oldu. Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gözler Ankara’da… Erdoğan-Herzog görüşmesi ile ilgili dikkat çeken analiz07 Mart 2022 Pazartesi 13:01
  • Cezaevinden izinli çıkan hırsız, hırsızlıktan gözaltında06 Mart 2022 Pazar 18:53
  • Hadise o yüzüğü kasaya kaldırdı06 Mart 2022 Pazar 16:25
  • Erdoğan'dan Putin'e 'acil ateşkes' çağrısı06 Mart 2022 Pazar 16:10
  • Erdoğan İle Putin, Rusya-Ukrayna Savaşını Görüştü06 Mart 2022 Pazar 13:37
  • Emine Erdoğan’dan Dayanışma ve Barış Çağrısı06 Mart 2022 Pazar 12:49
  • Türkiye'de Yağ Fiyatları Tavan Yaptı06 Mart 2022 Pazar 12:07
  • Türkiye ve ABD Arasında Ukrayna Görüşmesi06 Mart 2022 Pazar 11:45
  • Erdoğan Yarın Putin İle Görüşecek05 Mart 2022 Cumartesi 13:48
  • İstanbul İçin Korkutan Deprem Senaryosu05 Mart 2022 Cumartesi 10:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti