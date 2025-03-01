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CDU ve SPD yeni Alman hükümetini kurmak için görüşmelere başladı

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Hıristiyan Demokratların lideri Friedrich Merz, geçen haftaki seçimleri ikinci sırada tamamlayan aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi ile koalisyon olasılığını reddetti.
CDU ve SPD yeni Alman hükümetini kurmak için görüşmelere başladı

Almanya'nın merkez sağ Hıristiyan Demokratları (CDU) ve merkez sol Sosyal Demokratları (SPD) bir koalisyon hükümeti kurma olasılığını tartışmak üzere görüşmelere başladı.

Cuma günü Berlin'de yapılan görüşmeler, Almanya'da yapılan erken seçimlerin üzerinden henüz bir hafta geçmeden gerçekleşti.

Pazar günü Bavyeralı müttefikleri Hıristiyan Sosyal Birliği (CSU) ile birlikte en çok oyu alan parti olan CDU'nun lideri Friedrich Merz, büyük olasılıkla ülkenin bir sonraki başbakanı olacak.

Ancak Paskalya'ya kadar hükümet kurmak istediğini söyleyen Merz'in önce bir koalisyon kurması gerekecek.

Bu sürecin zorlukları da yok değil.

CDU, Federal Meclis'e seçilen diğer partiler gibi, seçimleri ikinci sırada tamamlayan aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi ile çalışmayı reddetti.

Bu da CDU'nun koalisyon kurmak için en iyi umudunun seçimlerde üçüncü olan SPD olduğu anlamına geliyor.

İki parti arasında göç politikaları, refah reformları ve borç freni de dahil olmak üzere pek çok konuda görüş ayrılığı var.

CDU sığınmacıları sınırdan geri çevirmek isterken SPD bunu Alman ve AB yasalarına aykırı buluyor.

Sosyal yardım sistemi hususunda da CDU sistemi elden geçirme sözü verdi. Ancak SPD'li mevcut Şansölye Olaf Scholz, mevcut düzenlemenin tamamen ortadan kaldırılmayacağı için bunun sadece bir yeniden markalama çalışması olacağını dile getirdi.

Kasım ayında son koalisyon hükümetinin dağılmasına neden olan borç freni de bir başka tartışma konusu.

SPD, özellikle Almanya'nın savunma ve askeri harcamalarını arttırması için ABD'nin baskısı altında olduğu dönemde borç freni uygulamasının ciddi bir reforma ihtiyacı olduğunu düşünüyor. CDU ise her şeyin olduğu gibi kalması ve savunma harcamaları için ayrı bir fon oluşturulmasının en iyisi olduğunu savunuyor.

Almanya'da borç freni (Schuldenbremse), devletin aşırı borçlanmasını önlemek amacıyla anayasaya eklenen mali bir kural. Yapısal (kalıcı) bütçe açığını GSYİH'nin yüzde 0,35'i ile sınırlandırılmayı öngören uygulama, "sıfır yeni borçlanma" prensibine dayanıyor.

Öte yandan her iki parti de aşırı sağa kaptırdıkları desteği geri almak istiyor. AfD, yaklaşık bir milyon eski CDU seçmeninin ve 700.000 eski SPD destekçisinin desteğini kazandı.

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