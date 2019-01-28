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Çeler " Bölge halkının sorunlarına duyarlılık gösteriyoruz''

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Karpaz bölgesinde incelemelerde bulundu.
Çeler " Bölge halkının sorunlarına duyarlılık gösteriyoruz''

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Karpaz bölgesinde incelemelerde bulundu.

İlk olarak İskele’deki Şehit İlker Karter İlkokulu’nu ziyaret eden Çeler, Karpaz bölgesindeki sosyal hizmet uygulamaları ilgili okul öğretmenleri ile görüş alışverişinde bulundu. Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt ile Sosyal Hizmetler Dairesi İskele Bölge Sorumlusu Billur Özsoylu da Bakan Çeler’e ziyaretinde eşlik etti.

Karpaz bölgesinde çocukların daha sağlıklı ve güvenli bir aile ve okul ortamında yaşayabilmeleri, Sosyal Hizmetler Dairesi'nin görev alanına giren sorunların tespiti ve çözümü konusunda sosyal hizmet uzmanları ile okul öğretmenlerinin işbirliği içinde çalışmasının önemine vurgu yapan Çeler, Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından ilerleyen günlerde bölgede, eğitim seminerlerinin başlatılacağını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, daha sonra Erenköy Lisesi’ni ziyaret ederek Karpaz bölgesindeki muhtarlarla bir araya geldi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Yeni Erenköy Büro Sorumlusu Tevhik Gören ve Mehmetçik Büro Sorumlusu Havva Falyalı'nın da hazır bulunduğu toplantıda; Çeler Bölgede yaşanan sosyal sorunlarla ilgili muhtarlarla görüş alışverişinde bulundu.

Çeler " Bölge halkının sorunlarına duyarlılık gösteriyoruz''

Karpaz bölgesinde yaşanan sıkıntıları yerinde dinlemek için muhtarlarla bir araya gelmek istediklerini ifade eden Çeler; bölge halkının daha verimli hizmet alabilmesi için , Karpaz’daki altı köyün Mehmetçik Bürosu’ndan Yeni Erenköy Bürosu’na bağlanması konusunda muhtarlarla görüş alışverişinde bulundu.
Çeler, Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından verilen hizmetler hususunda; bölge halkına yönelik olarak ilerleyen günlerde bilinçlendirici eğitim programlarına başlanacağının altını çizdi. 
Bölgedeki işsizlik sorunuyla ilgili de muhtarlardan bilgi alan Çeler, muhtarlardan bölgedeki işsiz gençlerin envanterinin çıkarılarak Çalışma Bakanlığı’na aktarılmasını istedi. 
Karpaz bölgesinde faaliyet gösteren turistik tesislere ; yabancı işçi alımından önce bölge halkının istihdam edilmesi hususunda öncelik verileceğini anlatan Çeler; Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü kapsamında Bakanlığı tarafından hayata geçirilen teşvik ve destekler hakkında da bilgi verdi.

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