Cem Dana'dan GMB Başkanlığı adaylık açıklaması

Gazimağusalı sevilen iş insanı Cem Dana, Ulusal Birlik Partisi'nden aday adayı olarakGazimağusa Belediye Başkanlığı için çalışmalara başladığını duyurdu.

Gazimağusa Belediyesi'nde 12 yıl meclis üyeliği ve 2 dönem de asbaşkanlık görevi yürüten iş insanı Cem Dana, Ulusal Birlik Partisi'nden aday adayı olarak Gazimağusa Belediye Başkanlığı için çalışmalara başladığını duyurdu. Dana, belediyecilik tecrübesiyle mali olarak Gazimağusa Belediyesi’ni ve çalışanı, hizmet olarak daGazimağusa halkını refah düzeye çıkarabilecek birikime sahip olduğunu açıkladı.

ÖNCE PARTİMDEN ADAY, SONRA SANDIKTAN BAŞKAN OLARAK ÇIKACAK GÜCÜ KENDİMDE GÖRÜYORUM

Ulusal Birlik Partisi aday adayı olarak, Gazimağusa Belediyesi başkanlık yürüyüşüne başladığını bildiren Cem Dana, “önce partime, partililerime ve devamında da Gazimağusa halkına güveniyorum” ifadelerini kullandı.

Önce Gazimağusalılar’ın, sonra da UBP’nin hakkını ve politikalarını her noktada savunduğunu ifade eden Cem Dana,“partimiz muhalefetteyken, iktidardayken, belediye yönetiminde farklı partilerden isimler varken, ben hep oradaydım” dedi. “Şimdi Gazimağusa zor durumda” diyen Dana,“belediyecilik tecrübemle mali olarak Gazimağusa Belediyesi’ni, hizmet olarak da Gazimağusa halkını refah düzeye çıkarabilecek birikime sahibim” şeklinde konuştu. Yerel seçimler UBP’den aday adayı olduğunu yineleyen Dana, “önce partimden aday, sonra sandıktan başkan olarak çıkacak gücü, parti tabanımızdan ve Gazimağusalılar’dan aldığım desteklerle aldığım kendimde görüyorum. Karar önce partilimizin" ifadelerini kullandı.