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Cenevre'de ABD'nin çağrısıyla Suriye üzerine toplantı yapıldı

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İsviçre'nin Cenevre kentinde ABD'nin çağrısı üzerine bazı ülkelerden üst düzey temsilcilerin katıldığı Suriye toplantılarının dördüncüsü yapıldı.
Cenevre'de ABD'nin çağrısıyla Suriye üzerine toplantı yapıldı

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Birleşmiş Milletlerin (BM) Cenevre Ofisinde ABD Dışişleri Bakanlığının Suriye, Ürdün ve Lübnan ile ilişkilerden sorumlu Yakın Doğu İşleri Müsteşar Yardımcısı Ethan Goldrich'in başkanlık ettiği görüşmeye 13 ülkeden temsilciler katıldı.

Katılımcı ülkelerden yapılan açıklamalara göre, Katar'ı temsilen Bölgesel İşler Bakan Yardımcısı Muhammed bin Abdulaziz, Almanya'dan ise ülkenin Suriye Temsilcisi Stefan Schneck, görüşmede bulundu.

SURİYE'NİN EGEMENLİĞİ İÇİN ORTAK ÇABA ÇAĞRISI

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Bakan Yardımcısı Muhammed'in, Suriye halkının 10 yıldan fazladır süren ızdırabının sonlanması için kararlılık mesajı verdiği bildirildi.

Muhammed'in, daha önce Brüksel'de üçüncüsü gerçekleşen görüşmede önemli adımlar kat edilemediği fakat buna karşın Suriye'nin egemenliği ve onurunun korunması için birlik halinde çaba gösterilmesinin önemine dikkati çektiği kaydedildi.

Almanya'nın Suriye Temsilcisi Schneck ise Suriye'nin geleceğini konuşmak üzere hemfikir ülkelerle bir araya geldiklerini vurguladı.

Schneck, ülkede kötüye giden insani duruma rağmen Suriye'de siyasi çözümün sağlanması için çaba sarf edeceklerini açıkladı.

Toplantıya katılan ülkelere dair bilgi verilmezken diğer katılımcı ülkelerden henüz açıklama yapılmadı.

SURİYE ANAYASA KOMİTESİ GÖRÜŞMELERİ ERTELENMİŞTİ

Cenevre aynı zamanda Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerine ev sahipliği yapıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen 16 Temmuz'daki açıklamasında, Komite toplantılarının temmuzda gerçekleşmesi planlanan 9. tur oturumlarının ertelendiğini açıklamıştı.

Komitenin muhalefet delegesi eş başkanı Hadi el Bahra, yazılı açıklamasında, Beşşar Esed rejim delegesinin aday gösterdiği eş başkanın, "Rusya'nın taleplerinin yerine getirilmesi durumunda toplantılara katılabilecekleri bilgisini verdiği" ve 9. turun bu yüzden ertelendiğini öne sürmüştü.

Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin ne zaman devam edeceği henüz bilinmiyor.

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