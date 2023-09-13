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Cengo-V- Girne Püsküllü Çocuk Ve Genç Parkı, Bugün Düzenlenen Törenle Açıldı

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Cengo-V- Girne Püsküllü Çocuk Ve Genç Parkı, Bugün Düzenlenen Törenle Açıldı.
Cengo-V- Girne Püsküllü Çocuk Ve Genç Parkı, Bugün Düzenlenen Törenle Açıldı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliği kapsamında, Girne ve Rize Belediyeleri desteğiyle, Kıbrıs Vakıflar İdaresi, çok sayıda gönüllü iş insanı ve sivil toplum kuruluşunun katkılarıyla, Süleyman Cengiz Eminoğlu Vakfı tarafından hayata geçirilen, Cengo-V- Girne Püsküllü Çocuk ve Genç parkı, bugün düzenlenen törenle açıldı.

Püsküllü bölgesi Yunus Emre Sokakta yer alan 850 metrekarelik alanı kapsayan parkta, çocuk ve gençler için yarı basketbol sahası, salıncak kaydıraklar yanında çocuk ve gençlerin fiziksel sosyal gelişimine katkı sağlayacak çağdaş oyun üniteleri, kil ve kerpiçten inşa edilen Toprak Büfe, dinlenme alanları, depo, engellilerin kullanımına uygun tuvaletler ve yeşil alan düzenlemesi yer alıyor.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul açılışta yaptığı konuşmada; Belediye olarak Süleyman Cengiz Eminoğlu’nun anısını yaşatacak böyle bir projede yer almaktan mutluluk duyduklarını belirterek, Süleyman Cengiz Eminoğlu’nun anısını yaşatmak için vakıf kuran ailesini ve park projesine katkı koyan herkesi kutladı.

Konuşmaların ardından, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, törene katılan çocuklarla birlikte, ölümsüzlüğü temsil eden zeytin ağacına bağlanan kırmızı kurdeleyi keserek parkın açılışını gerçekleştirdi.

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