Ceren Özdemir cinayeti davasında sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i evinin önünde bıçaklayarak öldüren ve iki polis memurunu yaralayan sanık Özgür Arduç'a "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası verildi.

Davanın ikinci duruşması Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, sanık Özgür Arduç, duruşmaya Van'daki cezaevinden ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Ceren Özdemir’in anne ve babası da duruşmaya katılmak için adliyeye geldi. Duruşma öncesi Ordu Kadın Platformu üyesi bir grup kadın da, ellerindeki döviz ve pankartlarla kadına yönelik şiddete tepki gösterip, kadın cinayetlerini kınadı.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık’ta Ordu'nun Altınordu ilçesindeki evinin önünde bıçaklanmıştı. 20 yaşındaki Özdemir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Arduç için iki ayrı iddianame hazırladı. Arduç hakkında, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Sanığa verilecek cezada indirim uygulanmaması talep edildi.

Ceren Özdemir'in katil zanlısı "Canavarca hisle kasten öldürme" ve cinayetten bir gün sonra kendisini yakalayan polis memurlarını yaralamaktan dolayı da "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla yargılanıyordu.

Tutuklu sanık Arduç, 23 Aralık'ta ilk kez hakim karşısına çıkmış ve akli dengesinin yerinde olmadığını söylemişti. Ancak kontrollerde akıl sağlığının yerinde olduğu tespit edildi.

Zanlı Özgür Arduç, bıçaklı saldırı sonucu Özdemir'i öldürdüğünü, polis sorgusunda itiraf etmişti.

35 yaşındaki Arduç, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde muayene edilmiş, doktorlar Arduç'a "akıl sağlığı tam" raporu vermişti.

İlk duruşması 23 Aralık'ta görülen Arduç, Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutuluyor.