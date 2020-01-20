  • BIST 122.524
  • Altın 296,600
  • Dolar 5,9155
  • Euro 6,5566
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Ceren Özdemir cinayeti davasında sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

»
Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i evinin önünde bıçaklayarak öldüren ve iki polis memurunu yaralayan sanık Özgür Arduç'a "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası verildi.
Ceren Özdemir cinayeti davasında sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Davanın ikinci duruşması Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, sanık Özgür Arduç, duruşmaya Van'daki cezaevinden ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Ceren Özdemir’in anne ve babası da duruşmaya katılmak için adliyeye geldi. Duruşma öncesi Ordu Kadın Platformu üyesi bir grup kadın da, ellerindeki döviz ve pankartlarla kadına yönelik şiddete tepki gösterip, kadın cinayetlerini kınadı.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık’ta Ordu'nun Altınordu ilçesindeki evinin önünde bıçaklanmıştı. 20 yaşındaki Özdemir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Arduç için iki ayrı iddianame hazırladı. Arduç hakkında, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Sanığa verilecek cezada indirim uygulanmaması talep edildi.

Ceren Özdemir'in katil zanlısı "Canavarca hisle kasten öldürme" ve cinayetten bir gün sonra kendisini yakalayan polis memurlarını yaralamaktan dolayı da "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla yargılanıyordu.

Tutuklu sanık Arduç, 23 Aralık'ta ilk kez hakim karşısına çıkmış ve akli dengesinin yerinde olmadığını söylemişti. Ancak kontrollerde akıl sağlığının yerinde olduğu tespit edildi.

Zanlı Özgür Arduç, bıçaklı saldırı sonucu Özdemir'i öldürdüğünü, polis sorgusunda itiraf etmişti.

35 yaşındaki Arduç, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde muayene edilmiş, doktorlar Arduç'a "akıl sağlığı tam" raporu vermişti.

İlk duruşması 23 Aralık'ta görülen Arduç, Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutuluyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İmamoğlu'ndan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul arazisine ilişkin açıklama20 Ocak 2020 Pazartesi 15:10
  • Burhan Kuzu: Dedelerimiz '7 yıl bolluk, 7 yıl darlık olur' derdi, bu hesaba göre 2020 bolluk yılı olacak20 Ocak 2020 Pazartesi 12:24
  • AtlasGlobal Hava Yolları, bir kez daha tüm uçuşlarını durdurdu.20 Ocak 2020 Pazartesi 12:06
  • Prof. Dr. Sofuoğlu: 'Google'ı ilk icat eden Abdülhamid Han'dır'19 Ocak 2020 Pazar 21:09
  • Trafik polisi, eşine ceza yazdı19 Ocak 2020 Pazar 20:40
  • Türkiye'nin dördüncü GSM operatörü faaliyete geçecek19 Ocak 2020 Pazar 20:21
  • Fabrika çatısına kurdu! Ayda 100 bin TL kazanıyor19 Ocak 2020 Pazar 20:20
  • Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü! Süleyman Soylu: Çok hüzünlüyüm19 Ocak 2020 Pazar 19:40
  • İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'süt' yanıtı..19 Ocak 2020 Pazar 18:55
  • Polisten kaçarken saplandığı bataklıktan sabaha kadar çıkamadı19 Ocak 2020 Pazar 17:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti