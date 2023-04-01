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ChatGPT’ye Avrupa’da ilk yasak geldi

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İtalya Verileri Koruma Ajansı, ABD merkezli OpenAI’ın ChatGPT yapay zeka sohbet robotuna ‘kişisel verileri toplama kurallarını ihlal ettiği’ şüphesiyle soruşturma başlatırken uygulamaya erişimi geçici olarak durdurdu.
ChatGPT’ye Avrupa’da ilk yasak geldi
Fotoğraf: Reuters

İtalya Verileri Koruma Ajansı’nın açıklamasında, İtalyan kullanıcıların ‘kişisel verilerini yasadışı şekilde topladığı’ belirtilen ChatGPT’ye İtalya‘nın ‘gizlilik standart ve düzenlemelerindeki gereklilikleri karşılayana dek’ erişimin geçici olarak engellendiği bildirildi.

İtalyan Verileri Koruma Ajansı ayrıca Microsoft tarafından mali açıdan desteklenen ChatGPT’nin ‘kullanıcılarının yaşını kontrol etmediğini, uygulamanın sadece 13 yaş ve üzeri kişilere açık olması gerektiğini’ belirtti.

ChatGPT’ye soruşturma başlatan kurum ayrıca, ‘verilerin toplanma usulüne ilişikin kullanıcılara bilgi verilmemesi’ni de ihlaller arasında gösterdi.

Ajans, platformun işleyişinin altında yatan algoritmaları eğitmek için kişisel verilerin büyük çapta toplanmasını ve saklanmasını haklı çıkaran ‘herhangi bir yasal dayanağın bulunmadığını’ da kaydetti.ChatGPT’ye ilişkin bu kararın, 20 Mart’ta kullanıcı konuşmaları ve abonelere ücretli hizmete ödeme yapılmasıyla ilgili bilgilerde veri kaybının ardından alındığı kaydedildi.

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