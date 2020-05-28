CHP Milletvekili Tanrıkulu'ndan rapor: 'Zorla kaybetmeler' 15 Temmuz'dan sonra yeniden başladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu gözaltında yaşanan “zorla kaybetmeler”in 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yeniden başladığını söyledi. Tanrıkulu, 17-31 Mayıs Uluslararası Gözaltında Kayıplara Karşı Mücadele Haftası dolayısıyla “Türkiye'de Gözaltında Kayıplar Raporu” hazırladı. Rapor, son yıllarda zorla kaybetmelerin yeniden yoğunlaştığını gösteriyor.

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun hazırladığı "1980-2020 yılları arasında Türkiye’de Gözaltında Kayıplar Raporu" başlıklı çalışmaya göre 2019 yılında 7 kişi zorla kaçırılırken bunlardan birisine hala ulaşılamadı. Bu sene ise 4 kişi kayboldu, henüz bu kişilerden birisinin cesedi bulunurken diğerlerinin akıbetinden haber alınamadı.

Zorla kaybetmeler ve faili meçhul cinayetler konusunda çalışan “Hakikat Adalet Hafıza Merkezi”nin verilerine göre 1980 ila 2020 arasında bin 532 kişi zorla kaybedildi.

İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) 2019 yılında hazırladığı rapora göre 2019 yılında yedi zorla kaçırma olayı saptandı. Bu kişilerin altısının ailesi İHD’ye başvurdu. Kaçırılanlardan beşi için “Birleşmiş Milletler Zorla veya İrade Dışı Kaybetmeler Çalışma Grubu”na başvurulduktan sonra sağ olarak bulunurken, diğer kişinin ise akıbeti bilinmiyor.

Rapor "Olağanüstü Hal (OHAL) sonrası 2000’li yıllarda azalan ve "Cumartesi Anneleri"nin eylemlilikleri dışında kamuoyu gündeminden çıkan “zorla kaybetmeler”, 15 Temmuz Darbe Girişiminden sonra yeniden başlamıştır." tespitinde bulundu. Rapora göre 15 Temmuz 2016’dan sonra en az 28 kişi zorla kaybedildi. Bu kişilerden 25’i sonradan bulunurken 2 kişiden hala haber alınamıyor. 15 Temmuz öncesi kaçırılan bir kişiden daha haber yok. Raporda bu durum şöyle anlatılıyor : “Kaybolanlar” benzer şekillerde “bulunmuş ve gözaltına alınmıştır ”