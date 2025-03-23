CHP'de cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimi: Oy verme işlemi başladı

CHP'de tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu cumhurbaşkanlığı adayı ön seçimi için parti üyesi ve resmen üye olmayanlar için oy kullanma işlemi saat 08.00'de başladı.

81 ilde ve 973 ilçede oy kullanma işlemi saat 17.00'ye kadar yapılabilecek. Resmen üye olmayanlar aynı alanda kurulan dayanışma sandığında oy kullanabilecek.

CHP, bugün cumhurbaşkanı adayını belirlemek için sandık başında. “Terör örgütüne yardım” ve “yolsuzluk” suçlarından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen, ön seçimin tek adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun durumu henüz belli olmazken, partilileri 81 ilde kurulan 5 bin 600 sandıkta o vermeye başladı.

Üye olmayan vatandaşlar için de ön seçim sandığının yanına "Dayanışma Sandığı" konuldu.

Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, saat 17.00'ye kadar devam edecek.

CHP üyeleri, oy kullanacakları sandıkları "önsecim.chp.org.tr" adresinden veya CHP Mobil Uygulamasındaki "Nerede Oy Kullanacağım?" sekmesinden öğrenebiliyor.