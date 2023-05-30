CHP’de kurultay hesabı yapılıyor

CHP'de seçimde alınan yenilgi, kurultay tartışması başlattı. CHP Genel Merkezi, olağan kurultayı seçim gerekçesiyle bir yıl ertelemişti. Genel merkez, kurultayı gelecek yıl mart ayında yapılacak olan yerel seçimler sonrasına bırakmayı hedefliyor.

Seçim sonuçları CHP'yi de ikiye böldü. Partinin bir bölümü kurultay ve genel başkan ile yönetimin değişimini isterken, diğer bir bölümü Kılıçdaroğlu'nun süreci başarıyla yönettiği, ancak yönetimde yer alan bazı isimlerin istifa etmesi gerektiği görüşünde… Kılıçdaroğlu'nun, genel başkan yardımcılarından oluşan MYK'da yenilenmeye giderek kurultay taleplerini yumuşatabileceği belirtiliyor. Ancak PM toplanmadan bu yönde bir adım atması beklenmiyor.

İMAMOĞLU MU GELECEK?

CHP'de kurultay 2 yılda bir gerçekleştiriliyor ancak parti, seçim nedeniyle kurultayını bir yıl erteledi. Yasal olarak 2023 yılı içinde kurultay takviminin başlaması gerekiyor. Genel merkez tarihi Mart 2024'teki yerel seçimler sonrasına bırakmak istiyor. Olağanüstü kurultay beklentisinde olanların da delegenin desteğini alması gerekiyor. Milletvekili listelerinde kendine yer bulamayanlar ile 40 kadar il başkanının İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu desteklediği belirtiliyor.

Kılıçdaroğlu'nun karşısındaki tek potansiyel rakip “Oğlum” dediği İmamoğlu… İmamoğlu'nun seçim sonrasında yaptığı ilk açıklamada “Değişim” vurgusu yapmas dikkat çekti. Ancak İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde karşısına çıkan siyasi yasak ile ilgili dava dosyası Yargıtay'a bekliyor. Cezanın onanması durumunda İmamoğlu siyasi yasaklı hale gelebilir.