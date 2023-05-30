  • BIST 4.768,56
  • Altın 1261.649
  • Dolar 20.2544
  • Euro 21.702
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKA6 saatten az uyuyorsanız dikkat

CHP’de kurultay hesabı yapılıyor

»
Cumhurbaşkanlığı seçimi yenilgisi CHP’de kurultay tartışması başlattı. Genel Başkanlık koltuğu için İBB Başkanı İmamoğlu’nun adı öne çıkıyor.
CHP’de kurultay hesabı yapılıyor

CHP'de seçimde alınan yenilgi, kurultay tartışması başlattı. CHP Genel Merkezi, olağan kurultayı seçim gerekçesiyle bir yıl ertelemişti. Genel merkez, kurultayı gelecek yıl mart ayında yapılacak olan yerel seçimler sonrasına bırakmayı hedefliyor.

Seçim sonuçları CHP'yi de ikiye böldü. Partinin bir bölümü kurultay ve genel başkan ile yönetimin değişimini isterken, diğer bir bölümü Kılıçdaroğlu'nun süreci başarıyla yönettiği, ancak yönetimde yer alan bazı isimlerin istifa etmesi gerektiği görüşünde… Kılıçdaroğlu'nun, genel başkan yardımcılarından oluşan MYK'da yenilenmeye giderek kurultay taleplerini yumuşatabileceği belirtiliyor. Ancak PM toplanmadan bu yönde bir adım atması beklenmiyor.

İMAMOĞLU MU GELECEK?

CHP'de kurultay 2 yılda bir gerçekleştiriliyor ancak parti, seçim nedeniyle kurultayını bir yıl erteledi. Yasal olarak 2023 yılı içinde kurultay takviminin başlaması gerekiyor. Genel merkez tarihi Mart 2024'teki yerel seçimler sonrasına bırakmak istiyor. Olağanüstü kurultay beklentisinde olanların da delegenin desteğini alması gerekiyor. Milletvekili listelerinde kendine yer bulamayanlar ile 40 kadar il başkanının İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu desteklediği belirtiliyor.

Kılıçdaroğlu'nun karşısındaki tek potansiyel rakip “Oğlum” dediği İmamoğlu… İmamoğlu'nun seçim sonrasında yaptığı ilk açıklamada “Değişim” vurgusu yapmas dikkat çekti. Ancak İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde karşısına çıkan siyasi yasak ile ilgili dava dosyası Yargıtay'a bekliyor. Cezanın onanması durumunda İmamoğlu siyasi yasaklı hale gelebilir.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BM’den Erdoğan’a tebrik29 Mayıs 2023 Pazartesi 10:46
  • Ümit Özdağ seçim sonuçlarını değerlendirdi29 Mayıs 2023 Pazartesi 10:35
  • Erdoğan: Kazanan Türkiye'dir, kazanan demokrasimizdir29 Mayıs 2023 Pazartesi 09:50
  • MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türk milleti tarih yazmıştır29 Mayıs 2023 Pazartesi 09:10
  • Millet İttifakı Dün Akşam CHP'de Toplandı29 Mayıs 2023 Pazartesi 09:03
  • Akşener: Sayın Erdoğan'ı tebrik ediyorum29 Mayıs 2023 Pazartesi 08:51
  • Türkiye bir kez daha ‘Erdoğan’ dedi... Türkiye'nin yeni dönem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan29 Mayıs 2023 Pazartesi 08:39
  • Kılıçdaroğlu, ‘Mücadeleye devam’ dedi28 Mayıs 2023 Pazar 21:47
  • AKP’li vekiller kutlamaya başladı: Adam kazandı, bay bay Kemal28 Mayıs 2023 Pazar 20:51
  • Avrupa’dan Erdoğan’a ilk tebrik Orban’dan28 Mayıs 2023 Pazar 20:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti