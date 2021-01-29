CHP'den 3 milletvekili istifa etti

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, ve CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel partisinden istifa etti.

Meclis’te yaptıkları basın açıklamasıyla istifa ettiklerini ve gerekçelerini açıklayan vekiller, rahatsızlıklarını ifade ettikleri altı maddelik taleplerini 26-27 Ocak’ta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e sunduklarını söyledi.

Vekiller, 10 Aralık’ta da parti yönetimine mektup yazmıştı, hafta başında da önce Özel sonra Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmişti.