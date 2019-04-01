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CHP'nin o ismi meğer Kıbrıs'ta kalecilik yapmış

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İstanbul'da Büyük Şehir Belediye Başkanlığı Seçimi'ni göğüslediği ifade edilen Ekrem İmamoğlu ile ilgili önemli bir Kıbrıs ayrıntısı ortaya çıktı.
CHP'nin o ismi meğer Kıbrıs'ta kalecilik yapmış

İstanbul'da tartışmalı geçen İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı seçiminde  Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu bir dönem ülkemizde kalecilik yaptı. Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü’nde (TOL) kaleci olan İmamoğlu'nun, o günlerden fotoğrafları ortaya çıktı.

Siyasi kariyerinin çok öncesinde Ekrem İmamoğlu'nun, 1988-1990 yılları arasında ülkemizde eğitim gördüğü dönemde Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü’nde de kalecilik yaptığı Türk Ocağı tarafından yeniden hatırlatıldı.

Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü yaptığı açıklama ile İmamoğlu'nu tebrik etti. Kulüp Facebook'tan yaptığı açıklamada;

Kulübümüz eski sporcularından Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Başkanı seçildiğini öğrenmiş bulunmaktayız.
Türk Ocağı Limasol Spor kulübü olarak,Sayın İmamoğluna bu önemli görevinde başarılar dileriz.

ifadelerini kullandı.

 

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EKREM İMAMOĞLU KİMDİR?

Ekrem İmamoğlu, 1970 yılında Trabzon'un Akçaabat ilçesi Cevizli köyünde dünyaya geldi. Trabzon Lisesi'nde aldığı eğitimin ardından İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun olarak yine İstanbul Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında Yüksek Lisans eğitimi aldı.

1988-1990 yılları arasında KKTC'de eğitim gördü ve Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü’nde de kalecilik yaptı

1992 yılında inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketinde iş hayatına başladı. Bu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Okul yıllarında amatör olarak futbol oynadı. Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü'nde yöneticilik yaptı.

2009'da CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı oldu. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi. Beylikdüzü'nün sosyal ve kültürel hayatında etkin rol oynayan İmamoğlu, birçok sivil toplum kuruluşuna üyedir.

Evli ve 3 çocuk babası olan İmamoğlu, 1991'den bu yana Beylikdüzü'nde yaşıyor.

18 Aralık tarihinde yerel seçimler için CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.

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