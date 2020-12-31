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Çiğ Süt Fiyatları Belirlendi

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SÜTEK Yönetim Kurulu tarafından, üreticiden alınan çiğ süt fiyatları yeniden belirlendi. Yeni fiyatlar, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren uygulamaya girecek.
Çiğ Süt Fiyatları Belirlendi

SÜTEK Yönetim Kurulu tarafından, üreticiden alınan çiğ süt fiyatları yeniden belirlendi. Yeni fiyatlar, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren uygulamaya girecek.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu,  Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ve Süt İmalatçıları Birliği ile Bakanlık arasında sürdürülen görüşmeler çerçevesinde, hayvancılık ve imalat sektöründeki sorunlar ile süt fiyatları konularının ele alındığını söyledi.

Hayvancılık Dairesi tarafından süt fiyatlarıyla ilgili yapılan maliyet hesaplamalarında yem hammadde fiyatlarındaki artış hesaplanmış, Covid-19 pandemi dönemi nedeni ile süt ve süt mamullerinin pazarlamasında yaşanan sıkıntılar da dikkate alınarak, üretimin devamı adına süt fiyatları yeniden düzenlenmiştir.

Tarım ve Doğal  Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun süt fiyatını belirleme çalışmaları öncesinde hükümetimiz ile gerçekleştirdiği görüşmeler olumlu sonuçlanmış,  üretici dostu kimliği ile konuyu ele alan hükümetimiz, 31.12.2020 tarihinden itibaren  yemlik arpanın 30 kuruş kilosunda sübvansiye edilmesine, bu amaç için 12,000,000 TL (On iki milyon) kaynak ayrılmasına ve yemlik arpanın  1.70 TL/Kg’dan satılması için gerekenin yapılmasına karar vermiştir.

Bu sayede, gerek iç piyasada halkımızın süt mamullerine ulaşımında yüksek fiyatların önüne geçilmesi gerekse ihracat imkânları yaratılarak sütün pazarlanabilmesi hedeflenmiştir.

Bu düzenleme ile üreticiye ödenen süt fiyatları %15,5 ile %18,42 arasındaki oranlarda artırılmıştır.

İmalatçıya satış fiyatları ise %13,5 ile %15,61 arasındaki oranlarda artırılmıştır.

Hükümetimizin özverisi ile çiğ süte ilave 10 kuruşluk bir destek verilerek, üretimin devamına katkı sağlanmıştır.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından çiğ süt fiyatlarını belirleyen SÜTEK Yönetim Kurulu’na tavsiye edilen süt fiyatları aşağıdaki gibidir.

 

 

 

1 Ocak 2021 süt fiyatları

       

 

 

SÜT TABAN FİYATI

SÜTEK PRİMİ

TL

İMALATÇIYA SATIŞ FİYATI

DGD PRİM

TL

Ek pandemi desteği

TL

ÜRETİCİ ÖDEME FİYATI

Artış  oranı

%

Üreticiye Artış

TL

 

 

 

 

 

2,000 Litreye kadar

2,000 Litreye kadar

2,000 Litreye kadar

 

 

İNEK SÜTÜ

Soğuk Zincir

2,85

0,09

2,94

0,40

0,10

3,35

15,52

0,45

 

Buzlukta Soğutulmuş

2,75

0,09

2,84

0,40

0,10

3,25

16,07

0,45

 

Açık

2,70

0,09

2,79

0,30

0,10

3,10

16,98

0,45

KOYUN SÜTÜ

Soğuk Zincir

6,00

0,09

6,09

0,80

0,10

6,90

16,36

0,97

 

Buzlukta Soğutulmuş

5,80

0,09

5,89

0,80

0,10

6,70

16,93

0,97

 

Açık

5,60

0,09

5,69

0,75

0,10

6,45

17,70

0,97

KEÇİ SÜTÜ

Soğuk Zincir

4,60

0,09

4,69

0,70

0,10

5,40

16,63

0,77

 

Buzlukta Soğutulmuş

4,40

0,09

4,49

0,70

0,10

5,20

17,38

0,77

 

Açık

4,20

0,09

4,29

0,65

0,10

4,95

18,42

0,77

 

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