Çiğ Süt Fiyatları Belirlendi

SÜTEK Yönetim Kurulu tarafından, üreticiden alınan çiğ süt fiyatları yeniden belirlendi. Yeni fiyatlar, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren uygulamaya girecek.

SÜTEK Yönetim Kurulu tarafından, üreticiden alınan çiğ süt fiyatları yeniden belirlendi. Yeni fiyatlar, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren uygulamaya girecek.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ve Süt İmalatçıları Birliği ile Bakanlık arasında sürdürülen görüşmeler çerçevesinde, hayvancılık ve imalat sektöründeki sorunlar ile süt fiyatları konularının ele alındığını söyledi.

Hayvancılık Dairesi tarafından süt fiyatlarıyla ilgili yapılan maliyet hesaplamalarında yem hammadde fiyatlarındaki artış hesaplanmış, Covid-19 pandemi dönemi nedeni ile süt ve süt mamullerinin pazarlamasında yaşanan sıkıntılar da dikkate alınarak, üretimin devamı adına süt fiyatları yeniden düzenlenmiştir.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun süt fiyatını belirleme çalışmaları öncesinde hükümetimiz ile gerçekleştirdiği görüşmeler olumlu sonuçlanmış, üretici dostu kimliği ile konuyu ele alan hükümetimiz, 31.12.2020 tarihinden itibaren yemlik arpanın 30 kuruş kilosunda sübvansiye edilmesine, bu amaç için 12,000,000 TL (On iki milyon) kaynak ayrılmasına ve yemlik arpanın 1.70 TL/Kg’dan satılması için gerekenin yapılmasına karar vermiştir.

Bu sayede, gerek iç piyasada halkımızın süt mamullerine ulaşımında yüksek fiyatların önüne geçilmesi gerekse ihracat imkânları yaratılarak sütün pazarlanabilmesi hedeflenmiştir.

Bu düzenleme ile üreticiye ödenen süt fiyatları %15,5 ile %18,42 arasındaki oranlarda artırılmıştır.

İmalatçıya satış fiyatları ise %13,5 ile %15,61 arasındaki oranlarda artırılmıştır.

Hükümetimizin özverisi ile çiğ süte ilave 10 kuruşluk bir destek verilerek, üretimin devamına katkı sağlanmıştır.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından çiğ süt fiyatlarını belirleyen SÜTEK Yönetim Kurulu’na tavsiye edilen süt fiyatları aşağıdaki gibidir.