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Cihangir Düzova İlkokulu’ndan 200 Kişilik Grup “Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele” Temalı Sergiyi Ziyaret Etti…

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Cihangir Düzova İlkokulu’ndan 200 Kişilik Grup “Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele” Temalı Sergiyi Ziyaret Etti…
Cihangir Düzova İlkokulu’ndan 200 Kişilik Grup “Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele” Temalı Sergiyi Ziyaret Etti…

Cihangir-Düzova İlkokulu öğretmen ve öğrencilerinden oluşan yaklaşık 200 kişilik bir grup, Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi öncülüğünde Kıbrıs Türk Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 35. ölüm yıl dönümü anısına hazırlanan ve Kıbrıs Sanat Merkezi’nde sergilenen “Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele” temalı sergiyi ziyaret ettiler.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Cihangir-Düzova İlkokulu ziyaretçilerine, sergi ve Dr. Fazıl Küçük hakkında bilgiler verildi. Grup daha sonra Kıbrıs Araba Müzesini ziyaret ederek Dr. Fazıl Küçük'e ait araçları hem de müzede sergilenen klasik ve modern araçları yakından gördü.

Çocuklar Dr. Küçük’ü Görsellerle Yaşayarak Öğreniyorlar…

Changir Düzova İlkokulu öğretmenlerinden Korban Kocaismail, milli mücadelenin önemli isimlerinden biri olan Dr. Fazıl Küçük'ü daha iyi anlamak ve anlatmak için, 200 öğrenci ile birlikte “Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele” temalı sergiyi ziyaret ettiklerini söyledi.

Dr. Fazıl Küçük'ü daha iyi anlamak, yaptıklarını daha iyi çocuklara aktarabilmek için sergide yer alan tablolar, resimler, görsel ve işitsel bütün materyellerin güzel bir şekilde çocuklara anlatıldığını dile getiren Kocaismail, “Ben her zaman savunuyorum, eğitim dört duvar arasında değildir. Yakın Doğu Üniversitesi'nin sağladığı bu imkanlar bunun çok iyi bir örneğidir. Çocuklarımıza bizler derste ne kadar anlatsak da onlar müzede Dr. Küçük’ü yaşayarak öğreniyorlar. Amacımız tarihimizi çocuklarımıza daha iyi aktarabilmektir. Buna vesile olanlara baştaYakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr Suat İ.Günsel olmak üzere emeği geçen herkese şimdiden teşekkür ederiz” diye konuştu.

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