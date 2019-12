Cildinizi 10 adımda yeni yıla hazırlayın!

Cildinizin daha sağlıklı ve bakımlı olması için beslenmeden uyku düzenine, cildi temiz tutmaktan nemlendirmeye kadar dikkat edilmesi gereken pek çok nokta var. En önemlisi de cilt bakımını bir yaşam rutinine dönüştürmek. Bunu henüz yapmadıysanız “bu yılbaşı” başlamak için iyi bir zaman olabilir. Bu şekilde çok daha parlak ve pürüzsüz bir cilde kavuşabilir, ayrıca uygun ürünleri kullanıp daha yoğun bir bakıma geçerek yılbaşında ışıldayabilirsiniz.

Yüzde 100 doğal ve yüzde 100 teknolojik ürünleriyle dikkat çeken Thalia Natural Beauty’nin cilt bakımını bir yaşam rutinine dönüştürmek isteyenlere önerileri var:

1. Günde 8-10 bardak su için. Bu şekilde kırışıklıklar ve yıpranmalar cildinizden uzak durur.

2. Sebze ve meyve ağırlıklı, vitamin ve protein açısından zengin, şeker ve karbonhidrattan uzak bir beslenme düzenine geçin. Sağlıklı bir beslenme düzeni, güzel ve genç bir cildin vazgeçilmezidir.

3. Cilt sağlığı ve güzelliği için düzenli uyku çok önemli bir faktör, bu nedenle uykusuz kalmayın! Uykusuzluk insanın kendisini sadece yorgun, halsiz ve enerjisiz hissetmesine neden olmaz, aynı zamanda serbest oksijen radikallerini ortaya çıkararak cildinizin kırışmasına, esnekliğini yitirmesine, cilt enfeksiyonlarının belirmesine sebebiyet verir.

4. Stresten uzak durmaya çalışın.

5. Güneş koruyucu ürünleri sadece yazın değil her gün kullanın. Unutmayın ki güneşin zararlı etkileri her an hayatımızın içinde.

6. Temizlik ve hijyene önem verin. Yüzünüzü her akşam uygun ürünlerle makyaj kalıntılarından arındırın. Bunu yapmazsanız uyku süresince yüzünüzde kalan makyaj, göz çevrenizde ve yüzünüzde kırışıklık oluşmasına neden olur. Makyaj yapmamış olsanız dahi yüz ve göz çevresi temizleme ürünlerini kullanın.

7. Cildinizi daima nemli tutun. Cilt tipinize uygun ürünlerle yüzünüzü ve boynunuzu nemlendirin. Doğal yağlanmanın yok denecek kadar az olduğu göz çevresi için özel hassasiyette ürünler kullanın.

8. Daha derin temizlik ve nemlendirme için peeling ve maske yapın.

9. Cilt bakımına 20’li yaşlardan itibaren başlayın. Daha ileri yaşlarda “yaşlanma karşıtı” ürünleri tercih edin.

10. Yaşınıza, cilt tipinize uygun doğal ürünler seçin.