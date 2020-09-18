Ciltte Oluşan Problemlere Dikkat !

Nükleofil; Cildi gençleştirmek ve yaşlanmasına karşı koruma altına almak için oluşturulmuş; yüksek viskoziteli ve doğal polinükleotitler (PN) içeren yenilikçi CE onaylı biyo-uyarıcı jel serisidir. Özet olarak yeni teknoloji üretilmiş farklı bir etken maddeyle hücresel düzeyde etki eden bir gençlik güzellik aşısıdır.

Etken maddesi olan PN, Polydeoksiribonükleotit(PDRN) daha önce yaşlanma karşıtı, saç uzatma tedavileri için ve tıbbi olarak rejeneratif amacıyla kullanılmıştır. PN, daha saf ve daha konsantre bir PDRN şeklidir ve daha güçlü ve kalıcı rejeneratif özelliklere sahiptir.

Mükemmel cilt yenilenmesi için ; nemlendirme etkisi , serbest radikal temizleyici etki, biyo uyarıcı etki ve daha uzun süreli kalıcılık sağlar.

1.Cilt Nemlendirme

Polinükleotid, fibroblast üretimini için gerekli sulu ortamı yaratır ve hücre büyümesini teşvik ederek cildin canlanmasını sağlar

2. Cilt Gençleştirme

Polinukleotid ile yapılan tedavi, cildin kalınlaşmasına neden olan bileşimin normalleşmesini sağlar ve cildin erken yaşlanmasına neden olan çevresel ve çevresel olmayan faktörlere karşı güçlü savunma bariyeri oluşturur

3. Cilt Esnekliğini Kurtarma

Cildin yaşlanması ve zararlı uyaranları, cilt liflerinde azalmaya ve cilt elastikiyetinin kaybına ve cildinin sarkmasına neden olur. Polinükleotid, cildin içini doldurarak cildin esnekliğini geri kazandırır.

Tek seans bir uygulama ile yapılan çalışmalara göre; Journal of Plastic Dermatology 2007;

Cilt Esnekliği ve Nemlendirici İyileştirme Polinükleotid tedavisi cilt nemini % 14,7 ve Cilt Elastikiyetini % 21,8 artırdı

Birbirini takip eden, 15-30 gün aralıklarla, 45 yaş üstü hastalara 3 seans önerilmekte ;30-45 yaş arası vakalarda daha az seanslar da yeterli olabilmekte ; kişinin ihtiyacına bağlı olarak planlama değişmektedir.