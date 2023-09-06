Çin devlet kurumlarında ‘iPhone’ yasağı

Çin, devlet kurumlarında çalışanlara Apple’ın ürettiği iPhone marka telefonları ve diğer yabancı marka cihazları iş için kullanmamaları ve ofise getirmemeleri yönünde talimat verildi.

Reuters’ın Wall Street Journal’dan (WSJ) aktardığına göre söz konusu talimatın son haftalarda üst düzey yöneticiler tarafından çalışanlara verildiğini ve uygulamanın ne kadar geniş bir alana dağıtıldığının net olmadığını söyledi.

WSJ’nin haberinde iPhone haricinde hangi marka ve cihazların yasaklandığı belirtilmedi.

Çin, on yılı aşkın bir süredir yabancı teknolojilere olan bağımlılığı azaltmanın yollarını arıyor. Hükümet, bankalar gibi devlete bağlı firmalardan yerel yazılımlara geçmelerini istiyor ve yerli çip üretimini teşvik ediyor.

ABD-Çin arasındaki ilişkilerse son dönemde ‘çip savaşından’ dolayı gergin. ABD, Çin’in çipe erişimini kısıtlamaya çalışıyor. Çin de kendi endüstrisini geliştirmeye çalışırken ABD başta olmak üzere batılı ülkelerin ihtiyaç duyduğu ürün ve hammaddelere ihracat kısıtlaması koyuyor.

Bunun haricinde ABD’li resmi kurumlarda Çin menşeili sosyal medya uygulaması TikTok’u ‘istihbarat toplanabilir’ gerekçesiyle yasaklanmıştı. Ayrıca ABD’nin bir eyaleti olan Montana TikTok’u tamamen yasaklamıştı.