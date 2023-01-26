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Cinayet Rum basınında geniş yer buldu!

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İskele’de dün, 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’u öldürerek Güney Kıbrıs’a kaçan 21 yaşındaki katil zanlısı Sefer Buğra Altundağ’ın KKTC’ye iade edilmesiyle ilgili haberler bugünkü Rum basınına da yansıdı.
Cinayet Rum basınında geniş yer buldu!

Fileleftheros gazetesi, “İşgal Bölgelerindeki Cinayetin Şüphelisi Geçiş Kapısında Tutuklandı” başlıklı haberinde, Altundağ’ın Lokmacı Kapısı’nda tutuklandığını yazdı.

Rum Polis Basın Sözcüsü kara kapılarının grevden etkilenmeyeceğini açıkladı
Gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak Altundağ’ın asker tarafından durdurulduğunu ve geçiş kapısındaki polise teslim edildiğini kaydederken, polislerden birinin Altundağ’ı, internetteki fotoğraflarından tanıdığını belirtti.

Haberde, olayın iki toplumlu Suç ve Suçlara İlişkin Konular Teknik Komitesi tarafından da incelendiği ifade edildi.

Haber, Alithia gazetesinde “16 Yaşındaki Kız Cinayetinin Şüphelisi Kıbrıs Polisi’nin Elinde”, Haravgi gazetesinde de “ 16 Yaşındaki Kız Öldürüldü” başlığıyla yansıtıldı.

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