Çin'deki yeni Kovid varyantı haftada 65 milyon kişiye bulaşabilir

Haberlere göre Çin, haziran sonu itibarıyla haftada yaklaşık 65 milyon kişiye bulaşabilecek yeni bir koronavirüs dalgasına hazırlanıyor.

XBB varyantının yol açtığı bu yeni dalga, Çinli yetkililerin tecrit önlemleri de dahil vatandaşlara uygulanan baskıcı kısıtlamalar getiren "sıfır-Koronavirüs" politikasını kaldırmasından en az 6 ay sonra geliyor.

Önde gelen Çinli epidemiyolog Cong Nanşan, Guangzhou'daki bir konferansta "beklenen" dalganın nisan sonunda başladığını ve kendi modellemesine göre Çin'in haftada 40 milyon enfeksiyona yaklaşıyor olabileceğini söyledi.

Nanşan, haziran sonunda haftalık enfeksiyon sayısının 65 milyonla zirve yapacağını belirtti.

The Washington Post'un haberine göre Nanşan, XBB omicron alt varyantları (XBB 1.9.1, XBB.1.5 ve XBB.1.16 dahil) için iki yeni aşının ön onay aldığını söyledi ve üç ya da 4 aşının daha yakında onaylanacağını sözlerine ekledi.

Asya'da Hindistan'dan Batı'da ABD'ye kadar vakaları hızla artıran yeni Koronavirüs türü, önceki aylarda endişe konusu olmuştu.

Ancak Dünya Sağlık Örgütü, mayıs başında Koronavirüs pandemisine ilişkin derecelendirmesini düşürerek artık Kovid-19'u küresel bir acil durum olarak nitelendirmediğini açıklamıştı.

Çinli yetkililere göre yeni dalga muhtemelen daha az şiddetli olacak ancak halk sağlığı uzmanları ölümlerin aniden artmasını önlemek için agresif bir takviye aşı programı ve hastanelerde kullanıma hazır antiviral ilaç tedariki gerektiğini söylüyor.

The Washington Post'a konuşan Hong Kong Üniversitesi Halk Sağlığı Fakültesi epidemiyoloğu Ben Cowling, "Enfeksiyon sayısı daha az olacak. Ağır vakalar kesinlikle daha az olacak ve ölümler daha az olacak ancak sayı yine de büyük olabilir" dedi.

Bunun daha hafif bir dalga olduğunu düşünsek bile, yine de toplum üzerinde epey ciddi bir sağlık etkisi olabilir.

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Baş Epidemiyoloğu Wu Zunyou, aralık ve ocaktaki Omicron varyantı dalgası sırasında Çin'deki 1,4 milyar kişinin en az yüzde 80'inin enfekte olduğunu söyledi.

Bu varyant kitlesel enfeksiyonlara yol açarak şehirlerdeki hastaneleri ve krematoryumları aşırı yoğunlaştırmıştı.

Sağlık yetkililerine göre, önceki ay Koronavirüs en sık görülen bulaşıcı hastalık olarak gribi geride bıraktı.

Hebei eyaletinde yaşayan 24 yaşındaki öğrenci Joey Wang, NBC News'a bu sefer birkaç kişinin Koronavirüs semptomlarını daha az şiddetli bulduğunu söyledi. Wang, "Artık halkı dehşete düşürmeye çalışan medya, insanları uyaran 'pandemiyle mücadele' türü kısa videolar ve tecrit gibi sert önlemler yok" dedi.

Sağlık yetkilileri, tekrarlayan enfeksiyonların daha hafif semptomlara yol açtığına ve sağlık tesislerinin güç durumda kalmayacağına dair kamuoyuna güvence verdi. Hastaneler yurttaşlara maske takmalarını ve yaşlılarla bağışıklık sistemi zayıf kişilerin kalabalık yerlerden uzak durmalarını tavsiye etti.

Pekin'deki bir eğlence parkında çalışan 33 yaşındaki Olivia Zhang, "Etkisinin o kadar büyük olmadığını hissediyorum" dedi. Zhang, The Washington Post'a, "Ancak çalışma arkadaşlarım tekrar iş başı yapmadan önce yalnızca kısa süre izinde olacak. Kimse onların etrafında olmaktan korkmuyor" dedi.

Çinli yetkililer "sıfır-Koronavirüs" politikası kapsamında geçerli olan kısıtlamaları henüz yeniden uygulamaya koymadı.