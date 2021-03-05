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Çin’in uzay aracı Tianwen-1'den Mars'ın ilk fotoğrafları

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Çin Ulusal Uzay Dairesi (CNSA), Kızıl Gezegen’e keşif için gönderilen uzay aracı Tianwen-1 tarafından çekilmiş 3 yüksek çözünürlüklü fotoğraf yayınladı.
Çin’in uzay aracı Tianwen-1'den Mars'ın ilk fotoğrafları

Mars’a 330-350 kilometre uzaklıktan çekilen 2’si siyah beyaz diğeri renkli fotoğraflarda, Mars yüzeyinin küçük kraterleri görüldü.

Çin Ulusal Uzay Dairesi (CNSA), Mars’ın uzay aracı Tianwen-1 tarafından çekilen ilk fotoğraflarını yayınladı.

Geçtiğimiz yıl 23 Temmuz 2020’de Hainan eyaletindeki Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı’ndan fırlatılan Tianwen-1, 475 milyon kilometre kat ederek 224 gün sonra Mars yörüngesine girmişti.

Uzay aracının, Mayıs veya Haziran’da Mars’a inmesi bekleniyor. Keşif aracı, kameralar ve çeşitli cihazlarla çalışmaya başlayacak ve gezegene yönelik araştırmalar gerçekleştirecek.

 

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