Çin’in uzay aracı Tianwen-1'den Mars'ın ilk fotoğrafları

Mars’a 330-350 kilometre uzaklıktan çekilen 2’si siyah beyaz diğeri renkli fotoğraflarda, Mars yüzeyinin küçük kraterleri görüldü.

Çin Ulusal Uzay Dairesi (CNSA), Mars’ın uzay aracı Tianwen-1 tarafından çekilen ilk fotoğraflarını yayınladı.

Geçtiğimiz yıl 23 Temmuz 2020’de Hainan eyaletindeki Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı’ndan fırlatılan Tianwen-1, 475 milyon kilometre kat ederek 224 gün sonra Mars yörüngesine girmişti.

Uzay aracının, Mayıs veya Haziran’da Mars’a inmesi bekleniyor. Keşif aracı, kameralar ve çeşitli cihazlarla çalışmaya başlayacak ve gezegene yönelik araştırmalar gerçekleştirecek.

High resolution images captured by Tianwen-1 Mars Probe of China, obtained 330-350 km away from Mars with a resolution of 0.7 meter. The crater is about 620 meters in diameter near North Pole of Mars. The Chinese probe is now charting high resolution Mars map. pic.twitter.com/fisBRKuag3