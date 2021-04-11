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Çinli yetkiliden itiraf: Aşılarımızın koruyuculuk oranı yüksek değil

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Çin Hastalık Kontrol Merkezi’nin (CDC) müdürü, ülkesinde geliştirilen Covid-19 aşılarının koruyuculuğunun yüksek olmadığını itiraf etti.
Çinli yetkiliden itiraf: Aşılarımızın koruyuculuk oranı yüksek değil

Son olarak, Şili Üniversitesi’nin yürüttüğü gerçek zamanlı araştırmada, Sinovac’ın ürettiği Covid-19 aşısında, ikinci doz uygulandıktan iki hafta sonra etkinlik yüzde 56 düzeyinde belirlenmişti.

Çalışmayı değerlendiren Hong Kong Üniversitesi’nden moleküler virolog Prof. Jin Dong-yan “Bir kişi Sinovac’ın iki dozunu vurulsa dahi elde edilen koruma BioNTech’in tek dozundan bile düşük” demişti.

Türkiye’de kullanılan Sinovac şirketinin aşısı dahil olmak üzere, Çin menşeli aşıların etkinliğiyle ilgili soru işaretleri uygulama başladığından bu yana sürüyor.

Aşıların koruyuculuğunun yüksek olmadığına dair son bilgi en yetkili ağızlardan birinden geldi.

Dün Çengdu şehrinde düzenlenen konferansta konuşan CDC Müdürü Gao Fu “Çin aşıları yüksek koruma oranlarına sahip değil” dedi.

Ülkede henüz yabancı aşı uygulamaları yapılmazken, Fu gelecekte bunun başlayabileceğinin sinyalini verdi.

Bağışıklanma süreci için farklı teknik özellikleri olan aşıları kullanmayı düşündüklerini belirten Fu “Herkes mRNA aşılarının faydalarını göz önünde bulunudurmalı. Dikkatle takip etmeli ve bunları görmezden gelmemeliyiz” dedi.

Konferansta konuşan Şangaylı aşı uzmanı Tao Lina ise “Bizim aşılarımızın ürettiği antikor seviyesi ve etkinlik oranı mRNa aşılarınkinden daha düşük” dedi.

Etkinliği artırmak için dozu artımak ya da Çin aşılarının yanısıra farklı bir teknikle geliştirilen aşılardan da bir doz uygulanması seçeneklerinin değerlendirildiği belirtildi.

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