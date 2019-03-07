‘Cinnet Mevsimi’ Girne’de gösterildi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Eğitim Merkezi (PEMER) tarafından düzenlenen belgesel ve söyleşilere Girne’de, yönetmenliğini Elvan Levent’in yaptığı “Cinnet Mevsimi” isimli belgesel gösterimiyle devam edildi.

CTP basın bürosundan verilen bilgiye göre, 2015’te yaşamını yitiren Arda Erkan anısına hazırlanan ve Kıbrıs’ın kuzeyinde sentetik uyuşturucu madde bağımlılığını irdeleyen “Cinnet Mevsimi” isimli belgesel, CTP Gençlik Örgütü Girne İlçesi’nin ev sahipliğinde Girne İlçe binasında gösterildi.

“Başka Arda’lar ölmesin!” sloganıyla Arda’nın ailesinin başlattığı farkındalık çalışmalarına destek veren CTP’li gençler, belgesel gösterimini özellikle Arda’nın doğum günü haftasında düzenleyerek, uyuşturucunun yarattığı tehlikelere dikkat çekmeyi amaçladı.

Denetimli Serbestlik Yasası’nın işleyişindeki aksaklıkların ve Ceza Yasası’nda yapılması gereken değişikliklerin de tartışıldığı gecede, CTP milletvekilleri Fazilet Özdenefe ve Fikri Toros da görüşleri ile katkı koydu.

ARDIÇ VE SARPTEN

Etkinliğin açılış konuşmasını Arda ile aynı mahallede büyüyen CTP Gençlik Örgütü Girne İlçe Başkanı Pembe Ardıç yaptı. Ardıç, konuşmasında, Arda’nın kaybının kabullenilemez olduğunu ve uyuşturucudan kurtulmak isteyen gençlere devletin sahip çıkması gerektiğini belirtti. “Arda yaşasaydı 2 Mart onun doğum günüydü” diye sözlerini tamamlayan Ardıç, bu sorunla uğraşan ailelere yardım etmeye hazır oldukların belirtti.

Belgesel gösteriminin ardından eğitimci Salih Sarpten ilkokullarda yapılan kapsamlı araştırma sonuçlarını paylaştı. Bağımlılığın birçok nedeni olabileceğini belirten Sarpten, özellikle ailelerin çocuklarıyla yaratacakları ortak zamanların ve paylaşımların önemine dikkat çekti.

ARDA’NIN AİLESİ SORDU: “ ‘ÇÖZÜLEMEDİ’ DEYİP DOSYA RAFA MI KALDIRILACAK?”

Etkinlikte Arda’nın ailesinin yazdığı mektup da okundu. Ailenin, sözkonusu mektupta, oğullarının ölümüne sebep olanların cezasız mı kalacağını sorduğu belirtildi.

Arda’nın 30’uncu doğum günü haftasında düzenlenen bu etkinlik için CTP Parti Eğitim Merkezi (PEMER) ve gençlere teşekkür edilen mektupta, üç yıl süren mahkeme sonucunda, “müteveffanın ölümüne başkalarının kastı veya ihmalinin sebebiyet verdiği kanısında olduğu” kararının açıklandığı ve ileri tahkikat gerekmesi durumu göz önünde bulundurularak dosyanın emarelerle birlikte Haziran 2018 itibarıyla polise tekrar iade edildiği bilgisi paylaşıldı.

Mektupta şu ifadelere yer verildi:

“Biz de sorduk ve soruyoruz ilgili mercilere. Oğlumuzun ölümü faili meçhul mu kalacak? Çözülemedi deyip hala dosyamızın raflarda tozlanmasına seyirci mi kalacaklar? Onu bizden koparanlar, genç yaşta aramızdan gitmesine sebep olan veya olanların ve de o karanlık gecenin aydınlanması için ne yapılacak? Söz konusu ihmal ve ihlalden dolayı bizler Arda’nın ailesi olarak oğlumuza son bir borcumuz olduğundan sorumlulara karşı her türlü hukuksal savaşımızı sürdüreceğimizi de sizler huzurunda kamuoyu ile paylaşıyoruz.”