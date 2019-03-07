  • BIST 103.616
  • Altın 225,037
  • Dolar 5,4379
  • Euro 6,1496
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

‘Cinnet Mevsimi’ Girne’de gösterildi

» »
Arda’nın ailesi sordu: “Çözülemedi deyip dosya rafa mı kaldırılacak?”
‘Cinnet Mevsimi’ Girne’de gösterildi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Eğitim Merkezi (PEMER) tarafından düzenlenen belgesel ve söyleşilere Girne’de,  yönetmenliğini Elvan Levent’in yaptığı “Cinnet Mevsimi” isimli belgesel gösterimiyle devam edildi.

CTP basın bürosundan verilen bilgiye göre, 2015’te yaşamını yitiren Arda Erkan anısına hazırlanan ve Kıbrıs’ın kuzeyinde sentetik uyuşturucu madde bağımlılığını irdeleyen “Cinnet Mevsimi” isimli belgesel, CTP Gençlik Örgütü Girne İlçesi’nin ev sahipliğinde Girne İlçe binasında gösterildi.

“Başka Arda’lar ölmesin!” sloganıyla Arda’nın ailesinin başlattığı farkındalık çalışmalarına destek veren CTP’li gençler, belgesel gösterimini özellikle Arda’nın doğum günü haftasında düzenleyerek, uyuşturucunun yarattığı tehlikelere dikkat çekmeyi amaçladı.

Denetimli Serbestlik Yasası’nın işleyişindeki aksaklıkların ve Ceza Yasası’nda yapılması gereken değişikliklerin de tartışıldığı gecede, CTP milletvekilleri Fazilet Özdenefe ve Fikri Toros da görüşleri ile katkı koydu.

cinnet-mevsimi---ctp-5.jpg

ARDIÇ VE SARPTEN

Etkinliğin açılış konuşmasını Arda ile aynı mahallede büyüyen CTP Gençlik Örgütü Girne İlçe Başkanı Pembe Ardıç yaptı. Ardıç, konuşmasında, Arda’nın kaybının kabullenilemez olduğunu ve uyuşturucudan kurtulmak isteyen gençlere devletin sahip çıkması gerektiğini belirtti. “Arda yaşasaydı 2 Mart onun doğum günüydü” diye sözlerini tamamlayan Ardıç, bu sorunla uğraşan ailelere yardım etmeye hazır oldukların belirtti. 

Belgesel gösteriminin ardından eğitimci Salih Sarpten ilkokullarda yapılan kapsamlı araştırma sonuçlarını paylaştı. Bağımlılığın birçok nedeni olabileceğini belirten Sarpten, özellikle ailelerin çocuklarıyla yaratacakları ortak zamanların ve paylaşımların önemine dikkat çekti. 

cinnet-mevsimi---ctp-6.jpg

ARDA’NIN AİLESİ SORDU: “ ‘ÇÖZÜLEMEDİ’ DEYİP DOSYA RAFA MI KALDIRILACAK?”

Etkinlikte Arda’nın ailesinin yazdığı mektup da okundu. Ailenin, sözkonusu mektupta, oğullarının ölümüne sebep olanların cezasız mı kalacağını sorduğu belirtildi.

Arda’nın 30’uncu doğum günü haftasında düzenlenen bu etkinlik için CTP Parti Eğitim Merkezi (PEMER) ve gençlere teşekkür edilen mektupta, üç yıl süren mahkeme sonucunda, “müteveffanın ölümüne başkalarının kastı veya ihmalinin sebebiyet verdiği kanısında olduğu” kararının açıklandığı ve ileri tahkikat gerekmesi durumu göz önünde bulundurularak dosyanın emarelerle birlikte Haziran 2018 itibarıyla polise tekrar iade edildiği bilgisi paylaşıldı.

Mektupta şu ifadelere yer verildi:
 “Biz de sorduk ve soruyoruz ilgili mercilere. Oğlumuzun ölümü faili meçhul mu kalacak? Çözülemedi deyip hala dosyamızın raflarda tozlanmasına seyirci mi kalacaklar? Onu bizden koparanlar,  genç yaşta aramızdan gitmesine sebep olan veya olanların ve de o karanlık gecenin aydınlanması için ne yapılacak? Söz konusu ihmal ve ihlalden dolayı bizler Arda’nın ailesi olarak oğlumuza son bir borcumuz olduğundan sorumlulara karşı her türlü hukuksal savaşımızı sürdüreceğimizi de sizler huzurunda kamuoyu ile paylaşıyoruz.”

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Oktay: “Kendi ayakları üzerinde dimdik durabilen ve üreten bir Kıbrıs”07 Mart 2019 Perşembe 14:30
  • Baraka Kültür Merkezi yarın emekçi kadınlar günü nedeniyle buluşma etkinliği düzenliyor07 Mart 2019 Perşembe 14:25
  • “Kadın Odaklı Bir Sağlık Sistemi” yaratmak için çalışıyoruz07 Mart 2019 Perşembe 14:20
  • GKK, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığına 3 adet Unimog araç hibe etti07 Mart 2019 Perşembe 14:15
  • Gürkut: “Kadın hekim oranı artıyor”07 Mart 2019 Perşembe 14:10
  • Önümüzdeki dönem beş sondaj daha yapılacak07 Mart 2019 Perşembe 14:07
  • “Cedaw iç hukukumuzun parçasıdır ve uygulanmalıdır”07 Mart 2019 Perşembe 14:05
  • KTSÇHB, Sağlık Bakanı Besim’e çağrı yaptı07 Mart 2019 Perşembe 14:00
  • Dış politikada aktif bir diplomasi yürütüyoruz07 Mart 2019 Perşembe 13:55
  • ‘Ömrüme Haciz’in tanıtımı, Cumartesi günü07 Mart 2019 Perşembe 13:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti