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CMC’de 2022 Sezonu Christmas Cracker Golf Turnuvası ile Kapandı

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Şampiyon Michael Alfred Jukes…
CMC’de 2022 Sezonu Christmas Cracker Golf Turnuvası ile Kapandı

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında, yoğun geçen bir sezonun ardından 18 Aralık Pazar gün gerçekleşen Christmas Cracker Golf Turnuvası ile 2022 sezonu kapandı. Turnuva Şampiyonu 34 Puan ile Michael Alfred Jukes oldu. Stableford formatında 18 çukur ve oyun handicapının % 95’i baz alınarak oynanan oyunda Steve Neufeld 32 puan ile ikinci olurken, Gülay Garabli de 31 Puan ile üçüncülüğü elde etti. Turnuvanın diğer ödülleri olan Nearest to the Pin Ödülünü Bob Hodge alırken, Hasan Garabli de Nearest to the Ravine ödülünü kazandı.

Turnuva sonrası, kazananların kupaları CMC Golf Kulübü Kaptan’ı Hasan İlkay tarafından takdim edildi.

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