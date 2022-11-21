  • BIST 4.507,24
  • Altın 1042.345
  • Dolar 18.6171
  • Euro 19.0728
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKASeçim yasakları başladı

CMC’de Creditwest Bank Golf Turnuvası Şampiyonu Heiner Helmer

» »
CMC’de Creditwest Bank Golf Turnuvası Şampiyonu Heiner Helmer
CMC’de Creditwest Bank Golf Turnuvası Şampiyonu Heiner Helmer

CMC Yeşilyurt Golf Sahasında 20 Kasım Pazar gün gerçekleşen geleneksel Creditwest Bank Golf Turnuvası, Course Handicap’ın % 95’i baz alınarak Stableford formatında ve 18 çukur olarak oynandı.

Güzel bir havada gerçekleşen turnuvada  birinciliği 44 puan ile Heiner Helmer aldı. Turnuvada İkinciliği 37 puan ile Hasan Garabli alırken, Vincent Allan ise 36 puan ile üçüncü oldu.

Turnuva sonrasında kazananların kupaları CMC Kaptan’ı Hasan İlkay Creditwest Bank yetkilileri tarafından takdim edildi ve birlikte yemek yendi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avrupa Şampiyonu Turunç’a Lefke Yardım ve Halk Derneği’nden Plaket07 Kasım 2022 Pazartesi 12:02
  • Drift NEU Organizasyonu Uluslararası statüde yapılacak05 Kasım 2022 Cumartesi 09:59
  • Mete Gazoz'a 2021 yılının sporcusu ödülü verildi17 Ekim 2022 Pazartesi 10:00
  • Dünya’nın en iyi 64 sporcusu arasına girmeyi başardı gururumuz oldu13 Ekim 2022 Perşembe 12:19
  • ÖZEL VASIF CUP Lefkoşa Şehir Kulübün de başlıyor11 Ekim 2022 Salı 08:22
  • Güney Kıbrıs, Malta Davetiye Oyunları'nda altın madalyaları ikiye katladı09 Ekim 2022 Pazar 10:35
  • Bursa TOHM’daki Emre’ye MOK desteği03 Ekim 2022 Pazartesi 13:00
  • Ferhat Sakallı, İzmir’de atletizm zirvesine katıldı!28 Eylül 2022 Çarşamba 12:03
  • Hasan Kasap, yüksek atlamada 1.54’le şampiyon oldu24 Eylül 2022 Cumartesi 23:43
  • Yıldız pedallardan Türkiye’de önemli başarılar24 Eylül 2022 Cumartesi 23:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti