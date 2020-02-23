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CNN'de koronavirüse çare bulunduğu o anlar: Kelle paça (VİDEO)

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CNN'de koronavirüse çare bulunduğu o anlar: Kelle paça (VİDEO)
CNN'de koronavirüse çare bulunduğu o anlar: Kelle paça (VİDEO)

CNN'de koronavirüse çare bulunduğu o anlar: Kelle paça

Dr. Ramazan Kurtoğlu: Hocamın dediği gibi bağışıklık sistemi güçlüyse üstesinden gelinir

Prof. Canan Karatay: Kelle paça, yumurta

Dr. Ramazan Kurtoğlu: Yumurta çok ucuz

 

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