CNN'de koronavirüse çare bulunduğu o anlar: Kelle paça (VİDEO)

CNN'de koronavirüse çare bulunduğu o anlar: Kelle paça
Dr. Ramazan Kurtoğlu: Hocamın dediği gibi bağışıklık sistemi güçlüyse üstesinden gelinir
Prof. Canan Karatay: Kelle paça, yumurta
Dr. Ramazan Kurtoğlu: Yumurta çok ucuz
CNN'de koronavirüse çare bulunduğu o anlar: Kelle paça— Yol TV (@YolTV) February 23, 2020
◾️Dr. Ramazan Kurtoğlu: Hocamın dediği gibi bağışıklık sistemi güçlüyse üstesinden gelinir
◾️Prof. Canan Karatay: Kelle paça, yumurta
◾️Dr. Ramazan Kurtoğlu: Yumurta çok ucuz pic.twitter.com/p5btLufBDY
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