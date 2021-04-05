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Coca-Cola'yı boykot eden Trump destekçileri: Pepsi içeriz

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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri, Georgia eyaletindeki yeni seçim kanununa karşı olduğunu söyleyen Coca-Cola'yı boykot edeceklerini açıkladı.
Coca-Cola'yı boykot eden Trump destekçileri: Pepsi içeriz

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri, Georgia eyaletindeki yeni seçim kanununa karşı olduğunu söyleyen Coca-Cola'yı boykot edeceklerini açıkladı. 

Newsweek'in haberine göre Beyaz Saray'da bulunan Oval Ofis'teki masasının üstünde "diyet kola" düğmesinin olduğu ortaya çıkan Donald Trump, destekçilerine "özgür ve adil seçimlere müdahale eden tüm 'woke' (farkındalık sahibi -ed.n.) şirketlerin" boykot edilmesi çağrısında bulundu.

Trump, Cumhuriyetçilerin haddini bildirmesi gereken kuruluşlar arasında Coca-Cola'nın yanı sıra Delta Havayolları ve Amerika Ulusal Beyzbol Ligi'nin (MLB) de ismini verdi. 

Coca-Cola'nın CEO'su James Quincey yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

Çok net olmak ve açık bir biçimde Georgia seçim yasasının sonucuna dair hayal kırıklığına uğradığımızı belirtmek istiyoruz.

Demokratlar söz konusu yasayı oy verme sürecini ciddi biçimde zorlaştırması nedeniyle çok sert eleştirmişti. ABD Başkanı Joe Biden yasayı "Anayasa'ya küstah bir saldırı" diye nitelemişti. 

Georgia eyaletinin Cumhuriyetçi Valisi Brian Kemp'in imzaladığı seçim yasasına göre artık posta yoluyla oy kullanmak isteyenlerin fotoğraflı kimliğinin kopyasını da oy pusulasıyla birlikte zarfa koyması gerekiyor. 

Söz konusu değişikliğe dair Coca-Cola'nın söz söylemesinin ardından Trump destekçileri sosyal medyada tepki gösterdi. 

Kullanıcılardan biri, "Bu kuruluşlara bir mesaj vermemiz gerekiyor" dedi. Bir diğeriyse "Coca-Cola içmeyi bırakıp Pepsi'ye geçeceğini" belirtti. 

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