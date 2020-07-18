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Çocuğunu 4. kattaki evin penceresinden sarkıtıp 'Atayım mı?' diye bağırdı

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Çocuğunu 4. kattaki evin penceresinden sarkıtıp 'Atayım mı?' diye bağırdı
Çocuğunu 4. kattaki evin penceresinden sarkıtıp 'Atayım mı?' diye bağırdı

Şizofren hastası olduğu iddia edilen kadın, 1.5 yaşındaki kız çocuğunu oturduğu apartmanın dördüncü katındaki evin penceresinden sarkıtıp, aşağı atmakla tehdit etti. Kapıyı kırıp eve giren polis kadını etkisiz hale getirip, çocuğu korumaya aldı.

Bucak’ın Çamlıca mahallesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, G.B. adlı kadın iddiaya göre ağlayan çocuğunu susturamayınca cinnet getirdi. Kız çocuğunu susması için oturduğu apartmanın 4. katındaki pencereden sarkıtarak "Atayım mı seni?" diye bağıran kadını gören komşular duruma müdahale etti.

Komşular ve çevredekiler kadına, "Çocuğu içeri al" diye bağırarak ikna etmeye çalıştı. Daha sonra durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. G.B.’nin oturduğu dairenin kapısını kırarak içeri giren polisler kadını etkisiz hale getirirken, çocuğu da korumaya aldı.

Bucak Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen G.B.'nin işlemlerinin sürdüğü ve şizofren hastası olduğu öğrenildi. İşlemleri tamamlanan kız çocuğu ise Bucak Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından korumaya alındı.

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