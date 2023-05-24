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Çocuk ölümlerine yol açan şurupla ilgili yeni karar

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Hint yetkililer, Özbekistan ve Gambiya'da çocukların hayatını kaybetmesine neden olan Hint menşeli bir öksürük şurubunun ihracatına yeni kurallar getirdi.
Çocuk ölümlerine yol açan şurupla ilgili yeni karar

Hint basınında yer alan haberlere göre, Hindistan Ticaret ve Endüstri Bakanlığı Dış Ticaret Genel Müdürlüğü söz konusu öksürük şurubunun ihracatına ilişkin tebliğ yayımladı.

Buna göre, 1 Haziran’dan itibaren şuruptan alınacak örnekler laboratuvarlarda incelendikten sonra ihracı için başvuru yapılabilecek.

Tebliğde, örneklerin incelenebileceği merkezi ve eyalet hükümetlerine bağlı laboratuvarların listesi paylaşıldı.

İhracatla ilgili bu kural, şurubun 2022’de Özbekistan’da 18, Gambiya’da 66 çocuğun hayatını kaybetmesine neden olmasının ardından getirilen bir önlem olarak değerlendirildi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Özbekistan Sağlık Bakanlığı, 18 çocuğun, Hindistan’ın Marion Biotech firmasında üretilen “Dok-1 Max” öksürük şurubunu kullanmasının ardından hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Gambiya’da ekim 2022’de en az 70 çocuğun, Hindistan’dan ülkeye ihraç edilen “Maiden Pharmaceuticals” şirketine ait öksürük şurubunu içtikten sonra hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

DSÖ’den 24 Ocak’ta yapılan yazılı açıklamada, Hindistan’ın Maiden Pharmaceuticals ve Marion Biotech firmaları tarafından üretilen ve Gambiya ve Özbekistan’daki çocuk ölümleriyle ilişkilendirilen öksürük şurupları için belirli ürün uyarıları göndererek ilaçların raflardan kaldırılmasını da istemişti.

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