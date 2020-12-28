“Çocuklarımızı Sanal Düşmandan Koruyoruz” Projesinin Sonuçları Açıklandı

akın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (YABEM) ve Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu öncülüğünde, Gönyeli Belediyesi, Girne Belediyesi, Değirmenlik Belediyesi, Beyarmudu Belediyesi ve Lefkoşa Türk Belediyesi’nin desteği ile hayata geçirilen “Çocukları Sanal Düşmandan Koruyoruz” projesi kapsamında gerçekleştirilen anne-baba eğitimleri tamamlandı.

Proje kapsamında çocukların internet kullanım düzeyleri, internet bağımlılık durumları ve anne babaların, çocuklarının internet kullanımına yönelik yaşadıkları sorunların belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen proje ile Beyarmudu, Girne, Değirmenlik, Lefkoşa ve Gönyeli’de anne-babalara eğitimler verildi. Projenin Şubat 2021’de başlayacak ikinci ayağında ise Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın da dahil olmasıyla, konuyla ilgili öğretmenlere de eğitimler verilecek.

“Çocukları Sanal Düşmandan Koruyoruz” projesinin sonuçları Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Turuncu Salon’da düzenlenen basın toplantısı ile açıklandı. Toplantıda, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Çiğdem Hürsen, Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, Gönyeli Belediyesi temsilcisi Şahin Karasalih ve Girne Belediyesi temsilcisi Misli Kadıoğlu hazır bulundu.

Ebeveynlere Sanal Tehditler Anlatıldı

Girne Üniversitesi Bilgisayar Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Erinç Erçağ ve Psikolojik Danışma ve Rehberlik uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ayhan Çakıcı tarafından verilen eğitimlerde, anne-babalara sanal ortamlardaki tehlikeler tanıtılarak, çocukların sanal düşmanlardan nasıl korunabileceği anlatıldı.

Siber zorbalık, siber avcılar, gizli bilgiler yayınlama, kimlik avı, dolandırıcılık, kötü amaçlı yazılımlar, bilgi güvenliği ve ihlali, kişisel verilerin ve kişisel bilgilerin güvenliği, aile koruma yazılımları, sosyal paylaşım ağlarında ayarlar, bağımlılık, internet bağımlılığı, oyun bağımlılığı, zamanı etkili kullanma ve internet bağımlılığına yönelik çözüm önerileri konularında eğitimler verildi.

İnternette En fazla Oyun Oynamak İçin Vakit Geçiriliyor...

Eğitimlere katılan anne-babaların görüşlerinden elde edilen sonuçlara göre, interneti aktif olarak kullanan çocukların günde en az 3 saat internette vakit geçirdikleri ortaya çıktı. Çocukların interneti akademik çalışma, iletişim kurma, oyun oynama, yeni arkadaşlar edinme, müzik dinleme, sosyal medya kullanımı ve film belgesel gibi videoları izlemek amacıyla kullandığı belirlendi. Literatürde haftalık 8-10 saati aşan bilgisayar ve internet kullanımı bağımlılık olarak ifade ediliyor. Projede yer alan 52 velinin 26’sında çocuklarının haftada 21 saat ve üzerinde internet/bilgisayar kullandığı belirlendi. Anne babalar, çocuklarının interneti güvenli kullanabilmesi konusunda eğitime ihtiyaç olduğunu ifade ediyor.

Doç. Dr. Tüzünkan: “Anne-babaların güvenli internet kullanımı konusunda eğitime ihtiyacı var...”

Toplantıda ilk sözü alan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, yedi kurumun işbirliğiyle gerçekleştirilen projenin, ailelerin yüzde 80’inin çocuklarının internet kullanımlarının güvenli olup olmadığı ile ilgili bilgileri olmadığını gösterdiğini dile getirdi.

COVID-19’la birlikte öğrenciler ve çocukların teknolojik cihazlar ve internetle çok daha fazla haşır neşir olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Tüzünkan, çocukların internet kullanımı artışının onları internet bağımlısı haline getirdiği uyarısı yaptı. Çocuklarımızın kişisel, sosyal ve akademik yönlerini olumsuz yönde etkileyen ekran bağımlılığı konusunda ebeveynlerin bilgilendirilmesinin önemine vurgu yapan Doç. Dr. Tüzünkan, “Anne babalar, çocuklarını teknolojinin olumsuz etkilerinden korumak konusunda yetersiz kalabiliyor. Çocukların siber dünya konusunda bilgilendirilmeleri ve güvenliklerinin sağlanması için bir takım önlemler alınması gerekiyor. Bu proje, ebeveynleri almaları gereken önlemler hakkında bilgilendirmek için son derece önem taşıyor” dedi.

Doç. Dr. Çiğdem Hürsen: “Çocuklar sosyalleşmek yerine internette vakit geçirmeyi tercih ediyor...”

Projenin büyük emeklerle gerçekleştiğini dile getiren Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (YABEM) Başkanı Doç. Dr. Çiğdem Hürsen de önemli sonuçlar elde ettiklerini belirtti.

Eğitimlere 75 ailenin katıldığını dile getiren Çiğdem Hürsen, araştırmaya katılan 36 çocuğun günde 3 saatten fazla internette vakit geçirdiğini söyledi. Çocukların intertte vakit geçirirken ne yaptıklarının önemli olduğuna vurgu yapan Doç. Dr. Hürsen, çocukların büyük bir kısmının interneti oyun oynamak için kullandığını söyledi. Doç. Dr. Hürsen, bu durumun çocukların akademik hayatını, performans ve sosyal ilişkilerini olumsuz etkilediğine vurgu yaptı. Araştırmanın ortaya koyduğu korkutucu sonuçlardan biri de çocukların aileleri ile vakit geçirmek yerine internette zaman geçirmeyi tercih ettiklerini göstermesi.

Hasan Karaokçu: “Topluma çözüm önerileri sunmaya devam edeceğiz...”

Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Hasan Karaokçu da, Yakın Doğu Üniversitesi ve yerel yönetimlerin işbirliğiyle sosyal medya ve internet bağımlığı konusunda çok güzel bir proje yarattıklarını dile getirdi. Karaokçu, “Bütün toplumu sanal düşmandan korumaya yönelik bir projeydi. Ön çalışma olarak ailelerin durumunu tespit ettik. Değerli veriler elde ettik. Bu konuda yapacak daha çok işimiz olduğunu gördük. Topluma ve ailelere yönelik bilimsel veriler ışığında çözüm önerilerini ortaya koymaya devam edeceğiz. Tüm emek verenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İlker Edip: “Toplum adına yapılması gereken değerli projelerden biri...”

Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip de, yerel yönetimler olarak projede yer almaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Belediye Başkanı Edip, yerel yönetimlerin vatandaşa en yakın kurumlardan biri olduğunu dile getirerek, pandemi sürecinde gerekli tedbirleirn alınarak eğitimlerin yapılmasını sağladıklarını söyledi. Pandemi döneminde internet bağımlılığının arttığına değinen Edip, ciddi bir çalışma yapıldığından söz etti. İlker Edip, toplumu ilgilendiren projeler içerisinde yer allmaya ve destek vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Misli Kadıoğlu: “ Çalışmaya destek vermekten mutluluk duyuyoruz...”

Girne Belediyesi’nin bilimsel çalışmalar, kurumlar arası ilişkilere önem verdiğini dile getiren Girne Belediyesi Temsilcisi Misli Kadıoğlu da, çalışmaya destek vermekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Bağımlı değil, özgür, bilinçli, sağlıklı, iletişimi güçlü bireyler için kurumlar arası işbirliklerinin önemli olduğuna değinen Kadıoğlu, dijital dünyaya karşı bilinçlenmek ve çocukların korunmasının önemli olduğunun altını çizdi. Projenin farklı ayaklarında da yer almaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti.

Şahin Karasalih: “Proje bize ışık oldu...”

Gönyeli Belediyesi temsilcisi Şahin Karasalih ise projede yer almaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. Proje sonuçlarından sosyal, psikolojik olarak riskli ve tehlikeli bir durumun söz konusu olduğunun ortaya konduğunu dile getiren Karasalih, projenin sosyal politikaların belirlenmesi bakımından önemli sonuçlar ortaya koyduğunu belirtti.