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Çocukların okula adaptasyon süreci

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Çocukların okula adaptasyon sürecini sorunsuz atlatması için ebeveynlerin ve öğretmenlerin iş birliği içinde hareket etmesi gerekiyor
Çocukların okula adaptasyon süreci

Çocukların okula adaptasyon sürecini sorunsuz atlatması için ebeveynlerin ve öğretmenlerin iş birliği içinde hareket etmesi gerekiyor

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yasemin Sorakın, çocukların okula adaptasyon sürecini kolaylaştırmak için ailelere önemli tavsiyelerde bulundu.

Yaz tatilinin ardından okula geri dönüş, kimi çocuk için mutluluk verici olsa da bazı çocuklar için kaygılı bir başlangıç olabiliyor. Korku ve kaygı durumları ise özellikle okula yeni başlayan küçük öğrencilerde sık görülüyor. Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yasemin Sorakın, çocukların okula olan uyum sürecinin doğru yönetilememesinin eğitim hayatlarına dair travmalar yaratabileceği uyarısı yapıyor. Bu sürecin doğru bir şekilde yönetilmesi için ise ebeveynlerin ve okul yönetimi ve öğretmenlerin iş birliği içinde hareket etmesi gerekiyor.

Yrd. Doç. Dr. Yasemin Sorakın da okula uyum sürecinde oryantasyonun önemine dikkat çekerek ‘okul, öğretmen ve veli iletişimine’ vurgu yaptı. Yrd. Doç. Dr. Sorakın, ailelere, okulda çocuğun yanından ayrılırken mutlaka kaygılarını yatıştırmak için sakin kalarak mutlaka ‘hoşça kal’ demeleri gerektiğini belirtti.

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Okul hazırlığında çocuklarınızla birlikte rutinler oluşturun!

Okula uyum sürecinde ebeveynlere büyük görevler düştüğünün altını çizen Yrd. Doç. Dr. Yasemin Sorakın, “Öncelikle bu sürecin bir yenilik ve değişim süreci olduğu unutulmamalı” dedi. Çocuklara okulu sevdirmek için ‘çocuğun seçimlerine değer vererek, birlikte okul alışverişi’ yapmanın ve bu sürece dahil edilmelerinin önemli olduğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Sorakın, çocuğun sınıf arkadaşları ile okul dışında görüşerek arkadaşlık bağlarını güçlendirmesinin de okula olan sevgisini artıracak olumlu bir adım olacağını kaydetti.

Çocuğu okula hazırlarken, anne babaların ona destek olacak rutinler geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Sorakın, “Çocuğunuza her gün, gününün nasıl geçtiğini sorun. Okula birlikte gidiliyorsa arabada sabah sohbetleri, neşeli şarkılar, motive edici güzel sözler söyleyin. Çocuğunuz okuldan eve döndüğünde de gününün nasıl geçtiğini sorarak onunla sohbet edin.  Okul sonrası çocuk ile kaliteli vakit geçirmek, çocuğun sevildiğini ve değerli olduğunu hissettirecektir. Bunun yanında okula alışma süreci için oryantasyon desteğinin okul tarafından sağlanması gerekir. Anne ve babaların bu süreçte kararlı ve sabırlı davranmaları, çocuğu eleştirmemeleri, çocukla iyi bir iletişim kurmaları son derece önemlidir” ifadelerini kullandı.

Okula alışma sürecinde, oryantasyon süreci çok önemli!

Özellikle okul öncesi ve ilkokula yeni başlayacak olan çocuklarda kaygı ve korku görülmesinin çok normal bir durum olduğunu anlatan Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yasemin Sorakın, bu durumu kontrol altına almak için okul, öğretmen ve veli iletişiminin büyük önem taşıdığını belirtti. Okula alışma sürecinde oryantasyon sürecinin önemine de değinen Yrd. Doç. Dr. Sorakın, bu sürede öğretmenlerin katkıları ile çocuğun kademeli bir şekilde okula alışmasının desteklenebileceğini söyledi. “Oryantasyon sürecinde öğretmenler, çocuğun; anne babadan kademeli olarak ayrılması konusunda esnek davranmalıdır. Böylece çocuğun ebeveynlerinden uzak kalacağı zaman kademeli olarak artırılarak kendini daha güvende hissetmesi sağlanabilir” dedi. Yine de, okulun ilk gününde ağlayan ve ailesinden ayrılmak istemeyen çocuğun yanında uzun süre kalınmasının doğru olmadığını da ifade eden Yrd. Doç. Dr. Sorakın, ebeveynlere “Bıkmadan ve tekrar tekrar durumu anlatın, ayrılırken mutlaka ‘hoşça kal’ deyin. Kararlı olun” tavsiyesinde bulundu.

Çocuklara sosyal beceri eğitimi vermenin okulların en önemli önceliklerinden biri olması gerektiğini de dile getiren Yrd. Doç. Dr. Sorakın, “Doğru sosyal ilişkileri kurabilen, paylaşan ve davranışlarıyla karakterini yansıtabilen çocukların  problem çözme becerileri de gelişmektedir. Okula uyum süreci de gerekli sosyal becerilerin çocuklara aktarılması için iyi bir fırsat yaratabilir” ifadelerini kullandı.

Çocuğun sevdiği bir oyuncağı yanına vermek okula alışması açısından faydalı olabilir!

Adaptasyon sorunu yaşayan çocuklar için ebeveynlere önerilerde de buulunan Yrd. Doç. Dr. Sorakın, “İlk günler çocuğunuzu okuldan biraz erken alabilirsiniz. Evden çocuğun yanına sevdiği bir oyuncağını vermek okula alışması açısından faydalı olur. Onun, size olan güvenini sarsmamak için onu okuldan, söz verdiğiniz saatte alın. Diğer önemli nokta da çocuğunuza ortamı tanıması, alışması ve uyumlu sakin davranabilmesi için en az bir ay zaman tanımanızdır” ifadelerini kullandı.

Yakın Doğu İlkokulu ve Okul Öncesi, uyum sürecinde neler yapıyor?

Çocukların uyum süreciyle ilgili okullarda yapılması gereken uygulamalarla konuşan Yakın Doğu Okul Öncesi Müdür Yardımcısı Beklem Riza ise bu süreçte nasıl bir yol izlediklerini paylaştı. Yakın Doğu Okul Öncesi’nde çocukların okula alışma süreci için iki hafta kadar süren bir oryantasyon desteği verdiklerini söyleyen Beklem Riza, özellikle küçük yaş gruplarında öğretmenlere destek amacıyla yardımcı öğretmen görevlendirdiklerinin de altını çizdi.

Yakın Doğu Okul Öncesi Rehberlik Birimi Rehber Öğretmenlerinden Şerife Zihni Mert ise Rehberlik Birimi olarak çocukları ilk etapta anne ve babalarıyla birlikte okula davet ettiklerini ve ailelerle çeşitli oyun ve aktiviteler yaparak çocuklara güven duygusu aşıladıklarını belirtti. Sürekli sınıfları ziyaret ederek gözlem yaptıklarını ve ağlayan çocuklarla ilgili öğretmenlere ve öğrencilere destek verdiklerini anlatan Yakın Doğu Okul Öncesi Rehberlik Birimi Rehber Öğretmenlerinden Jale Dinçeller Perçinci ise öğrenci, öğretmen ve velilerle sürekli iletişim halinde kalarak alışma sürecini olabilecek en hızlı şekilde atlatmak için çalıştıklarını vurguladı.

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