Çok sayıda İsrailli Arap, Gazze’ye destek veren sosyal medya paylaşımları yüzünden gözaltına alındı

İsrail’de yaşayan onlarca Arap, Gazze’ye düzenlenen saldırılarla ilgili sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar yüzünden gözaltına alındı.

Tanınan bir şarkıcı ve sosyal medya ünlüsü olan Dalal Abu Amneh, İsrail’in Nasıra şehrinde gözaltına alınmış ve Çarşamba günü kefaletle serbest bırakılmadan önce iki gün nezarethanede tutulmuştu.

Dalal Abu Amneh, Pazartesi gününe kadar ev hapsinde kalacak.

Avukatı Abeer Baker, Dalal Abu Amneh’in, “kargaşaya yol açan davranışta bulunmak” ve takipçileri arasında şiddetin baş göstermesine sebebiyet vermesi ihtimaliye suçlandığını aktardı.

Avukat Baker’a göre Filistin tarihi ile ilgili şarkıları bulunan Dalal Abu Amneh, dini bir paylaşımda bulunurken polis bunu Filistinlilerin silahlanması şeklinde bir çağrı olarak algıladı.

BBC’nin Kudüs muhabiri Sara Monetta’ya göre polis, 7 Ekim’de Hamas ve İsrail arasındaki çatışmalar başladığından beri Hamas’a yönelik sosyal medyada sempati göstermek amacıyla yapıldığı düşünülen paylaşımlara sıfır tolerans politikası uyguluyor.

Şarkıcı Dalal Abu Amneh, İsrail’in sosyal medya gönderileri ile ilgili gözaltına aldığı onlarca Arap’tan sadece biri.

Çok sayıda kişi işlerinden atıldı, üniversitede çalışanlar ya da okuyanlar disipline sevk edildi.

100 kişi gözaltına alındı

İsrail’in Filistinli vatandaşları nüfusun beşte birini oluşturuyor.

Polisin açıklamasına göre Hamas’ın saldırısından beri 100 kişi sosyal medya gönderileri yüzünden gözaltına alındu.

İsrail’deki Arap Azınlık Hakları Yasal Merkezi Adalah’e göre ise bu sayı çok daha yüksek.

Polis komiseri Yaakov Shabtai, “İsrail devletine, hükümetin sembollerine, İsrail’in seçilen görevlilerine, ordusuna ve polisine karşı herhangi bir kışkırtıcı harekette bulunana sert bir şekilde yanıt verileceğini” dile getirdi.

İnsan hakları kurumu Adalah, Mayıs 2021’de Hamas ve İsrail arasında yaşanan çatışmalarda gözaltına alınanların sayısını 15’i Arap olmak üzere 16 kişi olarak açıklamıştı.

İnsan hakları aktivistlerine göre son çatışmalarda polisin daha çok kişiyi gözaltına almasının sebebi, şiddete yol açabilecek davranışları çok daha geniş bir yelpazede değerlendirmesinden kaynaklanıyor.

Bedevi şehri Rahat’ta polis, eski bir belediye başkanı adayı olan Dr. Amer al-Huzail’i Gazze haritasını ile olası bir kara operasyonuna dair analiz paylaşması yüzünden gözaltına aldı.

Dr. Amer al-Huzail’e “savaş döneminde düşmana yardım etme” suçlaması yöneltildi.

40 kişi işinden atıldı

Adalah avukatlarına göre 40 İsrailli Arap, bir gecede çalıştıkları işyerlerinden sosyal medya paylaşımları yüzünden kovuldu.

Kurumun avukatlarından Salam Irsheid, sadece bir gönderiyi beğendikleri için insanların işlerinden olma tehdidiyle yüz yüze olduğunu söyledi.

Arap öğrenciler de üniversitelerinin uyguladığı disiplin cezalarıyla uğraşmak zorunda kalıyor.

Tel Aviv Üniversitesi’nin başkanı Ariel Porat, geçen hafta birkaç öğrencinin “Hamas’ın yaptıklarına destek çıktığı için” fişlendiğini söyleyerek öğrencilerine bu konuda çok katı davranacaklarını açıkladı. Bu öğrencilerin polise bildirileceğini aktardı.

Adalah’daki avukatlara göre 83 öğrenci okuldan uzaklaştırıldı, kimilerine bir gece içinde yurtlarını terk etmesi için uyarıda bulunuldu.

Adalah’ın genel müdürü Dr. Hassan Jabareen, bu öğrencilerin hiçbirinin yasa dışı bir eylemde bulunmadığını, sadece sosyal medya gönderileri yüzünden cezalandırıldığını söyledi.

Bu paylaşımların yüzde 90’ının da savaşa karşı açıklamalar ve Gazze’dekilere destek gönderileri olduğunu ekledi.

Jabareen, “Gönderilerin yüzde 10’u Hamas’ın sivillere karşı eylemlerini destekler gibi görünebilecek gri bir alana düşüyor. Normal zamanlarda bu paylaşımlar bu şekilde yorumlanmazdı, ancak şimdi İsrail bu gönderilere en katı değerlendirmeyi yapıyor” dedi.

Bir milletvekiline 45 gün uzaklaştırma

Aynı zamanda Yahudi İsrailliler de savaş karşıtı ve gerilimin azaltılması yönünde paylaşımlarda bulunuyor.

Geçen hafta, solcu bir ultra Ortodoks Yahudi gazeteci Israel Frey, kendi güvenliği için Tel Aviv polisi tarafından evinden çıkarıldı.

Gazze’dekiler için dua ettiğini dile getiren bir paylaşımı yüzünden evinin etrafında protestocular toplanmış ve öfke gösterilerinde bulunmuştu.

Çarşamba günü de Yahudi milletvekili Ofer Cassif, Gazze’deki hava saldırılarını kınadığı için parlamentodan 45 günlüğüne uzaklaştırıldı.

Cassif, aynı zamanda polisin gazeteci Frey’i yeterince korumadığını dile getirerek, “Silahlı polisler, Gazze’deki katliamlar yüzünden üzülen herkesi gözaltına almak için harekete geçerken hayatı tehlikede olan solcu bir gazetecinin korunması için kılını kıpırdatmıyor” dedi.