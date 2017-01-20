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“Çok yönlü eğitime evet, okulun sınav merkezine dönüştürülmesine hayır”

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“Çok yönlü eğitime evet, okulun sınav merkezine dönüştürülmesine hayır”
Rum ortaokul ve lise öğrencilerinin örgütlü bulunduğu “Tüm Kıbrıs Öğrenci Koordinasyon Komitesi”nin (PSEM), eğitim sisteminde yapılan değişiklikleri protesto için Rum meclisi önünde yaptığı eylemde arbede yaşandı.

Rum radyosu eylem sırasında yaşanan arbedede ufak çaplı yaralanmalar olduğunu duyurdu.

“Çok yönlü eğitime evet, okulun sınav merkezine dönüştürülmesine hayır” sloganı atan PSEM üyesi öğrenciler, Rum meclis binasına ve bina önünde geniş güvenlik önlemi alan Çevik Kuvvet (MMAD) personeline fişek, portakal, dolu su şişesi ve taş attı.

Protesto eyleminin öğle saatlerinde sona ermesinin ardından PSEM tarafından yazılı açıklama yapılarak, Rum polisi, öğrencileri kışkırtmak ve onlara suçlu muamelesi yapmakla suçlandı.

PSEM Başkanı Zafiris Dimitriu, her dört ayda bir sınav yapılmasına, devamsızlık süresinin azaltılmasına ve PSEM eylemlerine katılan öğrencilerin yok (devamsız) sayılmasına karşı olduklarını açıkladı.

Öğrenciler okul üniforması uygulamasına geri dönülmesine de karşı çıkarak, kendilerini kobay haline dönüştürdüğü gerekçesiyle Eğitim Bakanlığı’nın yasa tasarısının meclisten geçmemesini istedi.

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