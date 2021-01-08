  • BIST 1.536
  • Altın 447,171
  • Dolar 7,3373
  • Euro 8,9883
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAPilli: 19'u yerel 25 yeni Covid-19 vakası!

Corona Virüsüne Karşı Romatizma İlacı Formülü: Ölüm Oranı Yüzde 24 Düşüyor

» »
15 ülkede yaklaşık 4 bin hastanın yer aldığı bir çalışmaya göre romatizma tedavisinde kullanılan ilaçların corona virüsüne karşı da etkisi olduğu ortaya çıktı. Çalışmaya göre ilaçlar, coronadan ölüm oranını yüzde 24 azaltıyor.
Corona Virüsüne Karşı Romatizma İlacı Formülü: Ölüm Oranı Yüzde 24 Düşüyor

Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıkan corona virüsü worldometers'ın verilerine göre şimdiye dek 88 milyonu aşkın insana bulaştı. 1.9 milyon kişi de salgın sürecinde hayatını kaybetti.

Salgında ikinci dalga, mutasyon geçiren virüs gibi endişe verici gelişmelerin ise ardı arkası kesilmiyor. Corona aşıları ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve Avrupa İlaç Ajansı'ndan (EMA) onay alarak umut verse de, mutasyona karşı etkili olup olmadıkları ve olası yan etkiler soru işaretleri yaratmaya devam ediyor.

 

15 ÜLKEDE ÇALIŞMA


Aşılar kadar mevcut corona hastalarının tedavisi için kullanılan ilaç çalışmaları da büyük önem arz ediyor. Dünya genelinde 15 ülkede 3 bin 900 hastanın katılımıyla gerçekleştirilen bir araştırma, corona vakalarının tedavisinde bir umut doğurdu.

İngiltere’de de Imperial College London’da yürütülen çalışmada, corona hastalarına romatizma ve eklem rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan tocilizumab ve sarilumab ilaçları verildi.

 

21 GÜN TAKİP ETTİLER


Guardian gazetesinin haberine göre 21 gün boyunca hastaların durumunu gözlemleyen uzmanlar, hastanede tedavi gören hastaların ölüm oranında yüzde 24 düşüş olduğunu tespit etti. İlacın bunun yanı sıra, hastalığın ağır etkilerini azalttığı ve yoğun bakımda kalma süresini de düşürdüğü belirlendi.

Çalışmanın henüz erken safhada olduğunu belirten Imperial College London’dan Prof. Dr. Anthony Gordon, ilacın etkisinin umut verici olduğunu, bunun yalnızca İngiltere değil küresel çalışmalarda da ortaya konduğunu ifade etti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk doktorlar tanısını koydukları çocuk hastalığının tedavisini de buldu07 Ocak 2021 Perşembe 21:57
  • Abdi İbrahim Kovid-19 aşısı üretimi için izin belgesi aldı07 Ocak 2021 Perşembe 21:30
  • Bilim Kurulu Üyesi Turan: Aşılanmak, Hastalığın Bulaşmayacağı Anlamına Gelmez07 Ocak 2021 Perşembe 15:50
  • Koronada Umut Veren Kök Hücre Tedavisi07 Ocak 2021 Perşembe 13:50
  • Yeni Yılda Sigarayı Bırakın Sağlığa Adım Atın07 Ocak 2021 Perşembe 13:30
  • Hastanelerde yapılacak Kovid-19 aşı uygulamalarına yönelik tedbirler ve uygulama esasları belirlendi07 Ocak 2021 Perşembe 12:55
  • SMA hastalığında gen tedavisine ilişkin yeterli klinik deneme bulunmuyor07 Ocak 2021 Perşembe 12:53
  • Anatomi Dersinde Çığır Açan Teknoloji07 Ocak 2021 Perşembe 11:06
  • Dr. Efe Kaya; Daha Beyaz Dişlere Sahip Olabilirsiniz !07 Ocak 2021 Perşembe 10:01
  • Uzun telefon görüşmeleri Kovid-19 tedavisini olumsuz etkiliyor06 Ocak 2021 Çarşamba 23:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti