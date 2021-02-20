Coronavirüs salgını son beş haftadır küresel olarak küçülüyor

Coronavirüs salgını düşüş eğiliminde…

Açıklama Dünya Sağlık Örgütü’nden geldi.

Dünya Sağlık Örgütü’nü paylaştığı verilere göre, yeni Covid-19 vakalarının sayısı geçen hafta yüzde 16 düşüşle 2,7 milyona geriledi.

Söz konusu düşüş 4 Ocak’tan bu yana beş haftadır devam ediyor. En hızlı düşüşler sırasıyla Afrika, Batı Pasifik , Avrupa , ABD ve Güneydoğu Asya’da örüldü. Rakamlar, Myanmar’ın vakalarda en büyük düşüşü gören ülke olduğunu ve onu Tayland ve Sierra Leone’nin izlediğini ortaya koydu.

Diğer taraftan, 14 Şubat’a kadarki haftada Covid-19 vakalarının arttığını gören tek bölge ise Ortadoğu’nun da dahil olduğu Doğu Akdeniz oldu. Covid vakaları burada yüzde 7 arttı. DSÖ Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus küresel olarak vaka ve ölü sayısın düşmesinin nedenin ülkerin uyguladığı karantina önlemlerine bağladı. Ghebreyesus, basit halk sağlığı önlemlerinin mutasyonlu corona virüslerin varlığında bile işe yaradığını vurguladı.