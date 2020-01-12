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Çorum’da ilginç olay: İmam, müezzinin kulağını ısırdı

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Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı
Çorum’da ilginç olay: İmam, müezzinin kulağını ısırdı

Çorum’da bir camide görev yapan imam ve müezzin arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kapı kapama tartışması sonrası imam Fatih Y., , müezzinin Hüseyin T.'nin kulağını ısırdı.  İl Müftülüğü tarafından konu hakkında idari soruşturma başlatılıp, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da adli soruşturma açıldığı öğrenildi.

Olay Ulukavak Mahallesi’nde bulunan Ölçek Camii’nde meydana geldi. Müezzin Hüseyin T. camide Kuran okuduğu esnada cami imamı içeri girdi kapının açık kaldığını gören müezzin imam Fatih Y’den kapıyı örtmesini istedi. Fatih Y’nin yanıtı üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi ile birlikte müezzin Hüseyin T. kulaklarından yaralandı. i. Müezzin Hüseyin T.(50) ile imam Fatih Y.(31), arasında daha önceden bir tartışma çıktığı belirtildi.

Tedavi için Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Hastanesi’ne giden Hüseyin T.’nin kulaklarının arkasına çok sayıda dikiş atıldığı öğrenildi. Öte yandan yaralanan müezzinin bir sendikada yönetici olduğu öğrenilirken, İl Müftülüğü tarafından konu hakkında idari soruşturma başlatılıp, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da adli soruşturma açıldığı öğrenildi.

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