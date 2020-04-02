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Coşkun ve bölgedeki din adamları, Dipkarpaz halkına seslendi: Birlikte mücadele edeceğiz, birlikte kazanacağız!

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Coşkun ve bölgedeki din adamları, Dipkarpaz halkına seslendi: Birlikte mücadele edeceğiz, birlikte kazanacağız!
Coşkun ve bölgedeki din adamları, Dipkarpaz halkına seslendi: Birlikte mücadele edeceğiz, birlikte kazanacağız!

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, tüm dünyayla birlikte ülkemizi de etkisi altına alan ve özellikle Dipkarpaz bölgesinde daha çok artış gösteren yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla ilgili olarak Dipkarpaz’da görev yapan Papaz ve İmam ile birlikte, bölge halkına seslendi. Çok kritik bir süreçten geçtiklerini dile getiren Suphi Coşkun, bölgelerinde hem Rum hem de Türklerin yaşamasından dolayı Apostolos Andreas Manastırı Papazı Zahariyas Yeogiou ve Dipkarpaz İmamı Hasan Eser ile birlikte ortak mücadele edeceklerini ve birlikte kazanacaklarını vurguladı.

 

COŞKUN: BÖLGE HALKININ YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Ülkemizi etkisine alan koronavirüsü birlikte mücadele etmeleri halinde yenebileceklerini dile getiren Coşkun, bölgede 300’e yakın Rum’un yaşadığını ve 45 yıldır bu insanlarla iç içe hayat sürdürdüklerini hatırlattı. Virüse karşı ortak bir mücadele sürdürmeleri gerektiğinin altını çizen Coşkun, gecelerini gündüzlerine kattıklarını ve bu illeti def etmeye çalıştıklarını ifade etti. Virüsü bulaştırıp bulaştırmamanın kendi ellerinde olduğunu da anımsatan Coşkun, Dipkarpaz Belediyesi olarak bölge halkının her zaman yanında olmaya ve yurttaşların isteklerini de karşılamaya devam edeceklerini belirtti.

 

İMAM ESER: ORTAK HAREKET EDECEĞİZ
Dipkarpaz İmamı Hasan Eser de, halka birlik ve beraberlik çağrısı yaparak bu zor günlerin geçeceğini dile getirdi. Sağlık Bakanlığı’nın çağrılarına uyulması halinde bu krizden kısa zamanda kurtulabileceklerini kaydeden Eser, “Bize bir şey olmaz demeyelim. Kapacağımız bu mikrop en sevdiklerimize zarar verebilir. Evde hayat vardır. Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun ve belediye çalışanlarına bu dönemdeki özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

 

PAPAZ YEORGİU: EVİMİZDE KALMALIYIZ
Dipkarpaz Papazı Zahariyas Yeorgiou da, Dipkarpaz’da yaşayanlara seslendiği konuşmasında, tüm köy halkının sağlığını istediğini belirtti ve halka “Evde kalın” çağrısı yaptı. Bir ihtiyaç olması halinde Belediye Başkanı Suphi Coşkun’a veya belediye çalışanlarına ulaşılabileceğini kaydeden Papaz Yeorgiou, özverili çalışmalarından dolayı Suphi Coşkun’a teşekkür etti.

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