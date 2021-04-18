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Covid-19: Dünyada koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 milyonu geçti

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Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, dünya çapında Covid-19 salgınında ölenlerin sayısı üç milyonu aştı.
Covid-19: Dünyada koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 milyonu geçti

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, dünya çapında Covid-19 salgınında ölenlerin sayısı üç milyonu aştı.

Toplam vaka sayısı da 140 milyona ulaştı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Sekreteri Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus Cuma günü, dünyanın "bugüne kadarki en yüksek enfeksiyon oranına yaklaştığı" uyarısında bulundu.

Ghebreyesus, koronavirüs kaynaklı "vaka ve ölümlerin endişe verici oranlarda artmaya devam ettiğini" belirterek, "Küresel çapta, haftalık yeni vaka sayısı son iki ayda neredeyse ikiye katlandı" dedi.

AFP haber ajansı, geçen hafta dünya çapında günde ortalama 12 bin kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bununla birlikte, vaka ve can kaybının resmi rakamlara yansıdığından çok daha yüksek olabileceği belirtiliyor.

Johns Hopkins Üniversitesi'ne göre, en fazla vakanın görüldüğü ülkeler ABD, Hindistan ve Brezilya olarak sıralanıyor. Bu üç ülkede toplam can kaybı da 1 milyon civarında.

Hindistan'da neler oluyor?

Hindistan, birkaç hafta öncesine kadar, pandemiyi nispeten kontrol altına almış görünüyordu. Günlük vaka sayısı, Ocak ve Şubat aylarının büyük bir bölümünde 20 bin altında seyrediyordu.

Ülke nüfusunun 1,3 milyar olduğu düşünüldüğünde, bu, oldukça düşük bir sayı olarak değerlendiriliyordu.

Ancak daha sonra enfeksiyonlar hızla artmaya başladı. Hindistan, bugün 234 binden fazla yeni vaka tespit edildiğini bildirdi ve böylece üst üste üç gün rekor kırmış oldu.

Hindistan'da hastanelerde yatak ve oksijen sayısı azalıyor. Hastalar hastaneye kabul edilmeden geri çevrilirken, bazı aileler de ihtiyaçları olan ilaçları ancak karaborsan temin edebiliyor.

BBC'nin yaptığı bir araştırma, tedavide kullanılan bir ilaca belirlenen fiyatın beş katı bir ücret istendiğini ortaya koydu.

Yetkililer, yaşanan dalgayı tersine çevirmeye çalışıyor. Başkent Delhi'nin aralarında bulunduğu bazı bölgelerde haftasonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Şimdi tüm gözler, her yıl katılan milyonlarca kişinin katıldığı ve bu yıl virüsü kendileriyle birlikte geldikleri yere taşımalarından endişe edilmesine rağmen devam eden Kumbh Mela festivalinde.

Bu hafta kuzeydeki Uttrakhand eyaletindeki festivale katılan yaklaşık 1600 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Yaşanan bu gelişmeler, Başbakan Narendra Modi'nin halka kalabalıklardan uzak durmaya çok daha güçlü bir şekilde çağırmasına neden oldu.

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