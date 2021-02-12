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COVID-19 olan annenin sütü açık yeşil oldu

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Cortez, uzman bir çocuk doktoruna danıştığını ve doktorun, sütün rengine rağmen güvenli olduğuna dair kendisine güvence verdiğini açıkladı.
COVID-19 olan annenin sütü açık yeşil oldu

Meksika’nın Monterrey kentinde yaşayan 23 yaşındaki Anna Cortez ve bebeği, COVID-19’a yakalandı. Cortez hastayken sütünün açık bir yeşil tonu olduğunu ve sütün normal rengine dönmesinden 2 gün sonra koronavirüs testinin negatif çıktığını söyledi.

Cortez, uzman bir çocuk doktoruna danıştığını ve doktorun, sütün rengine rağmen güvenli olduğuna dair kendisine güvence verdiğini açıkladı.

Cortez’e, doktoru, anne sütündeki renk değişikliğinin vücudun koronavirüsle savaşırken bebeği koruyan doğal antikorlar tarafından tetiklenmiş olabileceğini söyledi.

Yeşil renk beslenmeden kaynaklanabilir

Konuyla ilgili açıklama yapan uzmanlar ise, yeşil rengin annenin beslenmesinden kaynaklanmış olabileceğini öne sürdü, ancak 23 yaşındaki Anna Cortez, yeme alışkanlıklarında hiçbir değişiklik olmadığını ve çok fazla yeşillik yemesine rağmen sütünün her zaman beyaz olduğunu söyledi.

Cortez, kızımın çocuk doktoru ile konuştum ve annenin hastalandığında veya bebek hastalandığında anne sütünün değişip antikorlarla uyum sağladığını söyledi.

Doktor, “Vücudunuz ne yaptığını bilir ve sütünüzdeki bir şeyi değiştiriyorsa, bunun nedeni vücudunuzun ihtiyacı olan şeydir” dedi.

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