Covid-19 tedavisi gören 63 yıllık evli çift için hemşireleri romantik bir akşam organize etti

ABD’nin Illinois eyaletindeki bir hastanenin farklı bölümlerinde Covid-19 tedavisi gören 63 yıllık evli çift, hemşirelerinin sayesinde bir araya geldi.

93 yaşındaki Frank ve 86 yaşındaki Masako Martinez, St. Elizabeth’s Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yakınları, onların ‘ayrılmaz ikili’ olduklarını, birbirlerinden ayrı kalmanın ikisinin de psikolojisini olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Bunun üzerine hemşireleri, Hannah Schlemer ve Kim Presson onlar için hastane ortamında romantik bir buluşma organize etti.

Frank Martinez’i, eşinin yanına götüren hemşireler, çiftin yıllardır olduğu gibi baş başa vakit geçirmelerini ve akşam yemeğini beraber yemelerini sağladı.

İkilinin fotoğrafı hastanenin Facebook sayfasından paylaşıldı.